Владимир Якушев провел совещание по исполнению программы ликвидации аварийного жилфонда

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Итоги исполнения программы ликвидации аварийного жилищного фонда в Тюмени рассмотрели на совещании, которое провел губернатор Тюменской области Владимир Якушев 17 марта.

В областном центре за четыре года расселено 126 многоквартирных домов, это 919 жилых помещений. Таким образом, региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденная областным правительством в 2013 году, полностью исполнена.

Активно проводится работа по переселению из жилых домов, находящихся в границах зоны ЧС или вероятной ЧС – это семь многоквартирных домов (469 жилых помещений). В 2016 году снесено три дома (ул. Харьковская, д. 52-а; ул. Запольная, д. 11; ул. Усиевича, д. 7). Столько же готовы к сносу (ул. Андрея Туполева, д.10; ул. Харьковская, д. 52-б; ул. Максима Горького, д. 99). После переселения всех жителей из дома по ул. пансионат Оловянникова, №24 - здание снесут.

Также реализуются мероприятия по отселению граждан из зданий - памятников истории и архитектуры, которые подлежат реконструкции.

Заместитель главы администрации Тюмени Руслан Кухарук проинформировал о планах, связанных с развитием застроенных территорий. Напомним, что в Тюмени для этих целей выбрано - 16. Объем сносимого жилого фонда в многоквартирных домах составит 125 тыс. кв. м. Это 276 многоквартирных домов, в том числе 151, признанный аварийным и подлежащим сносу.

С учетом новых требований Градостроительного кодекса сформированы документы по двум застроенным территориям для рассмотрения на заседании рабочей группы и выработки решений об их развитии. В этих границах расположено 19 многоквартирных домов, признанных аварийными.

Кроме того, рассматривается возможность обновления еще 12 застроенных территорий, в границах которых расположено 37 многоквартирных домов, признанных аварийными. Сейчас идет разработка соответствующих нормативно-правовых актов.