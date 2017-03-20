На форум коренных малочисленных народов Севера в Салехард приедут пятьсот гостей

Фото ИА "Север-Пресс"

Форум "Россия. Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока" состоится в Салехарде с 23 по 25 марта.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", в столицу Ямало-Ненецкого автономного округа прибудут около 500 представителей из регионов проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России и гостей из зарубежных стран. Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин встретит коллег из Якутии, Карелии, Хакасии, Тывы, Сахалинской, Магаданской областей, Камчатского, Красноярского, Хабаровского краев, Ханты-Мансийского, Ненецкого автономных округов и других регионов.

Ожидается участие полномочного представителя президента России в УФО Игоря Холманских, губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Приглашения направили заместителю руководителя администрации президента РФ Магомедсаламу Магамедову и руководителю Федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову.

Кроме того, в Салехард приедут представители секретариата коренных народов Арктического совета, ассоциации "Оленеводы мира", международного центра оленеводства. Гостями города на Полярном круге станут дипломаты Азербайджана, США, Великобритании, Франции, Чехии, а также бизнесмены из Исландии и Германии.

На форуме планируют обсудить вопросы взаимодействия регионов в рамках деятельности таких организаций, как Северный форум, Арктический совет, Университет Арктики, а также Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Особое внимание уделят вопросам северного оленеводства.

Работу форума проведут на площадках пяти секций. Участники тематических сессий обсудят вопросы сохранения традиционных отраслей хозяйствования, меры по обеспечению доступа к земельным, лесным и водным биоресурсам, вопросы регулирования деятельности общин коренных малочисленных народов и ответственное природопользование.

Социальную политику рассмотрят как фактор устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Пройдет дискуссия по вопросам сохранения духовного и культурного наследия коренных малочисленных народов и популяризации традиционных промыслов и ремесел. Обсудят будущее молодежи коренных малочисленных народов. На форуме будут работать журналисты российских и иностранных средств массовой информации. Планируется он-лайн трансляция с торжественной церемонии его открытия.

Среди гостей Салехарда в эти дни будут члены Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Второй раз подряд делегаты выбрали столицу Ямала для проведения восьмого съезда ассоциации. Напомним, в 2013 году в Салехарде делегаты седьмого съезда президентом ассоциации большинством голосов избрали Григория Ледкова, сегодня он также является депутатом Государственной Думы РФ от ЯНАО.



