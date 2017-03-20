Общественность Тюмени стоит на страже детской кибербезопасности

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вышла из десятки регионов по активности "групп смерти" в России. В декабре 2016 года область была на первом месте в рейтинге "китовых групп" по стране.

С конца декабря киберпатруль Тюменской области начал круглосуточную работу, рассказала главный редактор молодежного портала "Мой портал" Ксения Мальгавка на пресс-конференции, посвященной подведению итогов Всероссийского месячника "Безопасный Интернет".

"К 18 января мы не фигурировали в десятке регионов, отдав пальму первенства Московской, Ростовской, Свердловской, Ленинградской и другим областям, - рассказала Ксения Мальгавка. - Пик в конце января спал, но работу никто не прекращает. Есть и другие опасности – продажа наркотиков в Интернете и прочие".

На портале "Мой портал" действуют два проекта: "Живи", направленный на поддержку родителей, которые столкнулись с ситуациями, когда их дети играют в Сети и подвержены суицидальным рискам; и "Киберпатруль", выявляющий небезопасный контент в Интернете.

Оба проекта с конца декабря 2016 года приняли большое количество сообщений с помощью сервиса обратной связи. До конца января пользователи отправили больше 200 ссылок с подозрительным контентом. Теперь таких ссылок уже 470, рассказала Ксения Мальгавка.

"90 процентов аудитории – это мамочки, у которых детки маленькие, но они уже встревожены. При этом бывают случаи, когда отправляют ссылку, и непонятно, что именно встревожило пользователя. У сервиса обратной связи есть возможность оставлять электронный адрес или телефон. Недавно я сама лично звонила по такому обращению и мне ответила несовершеннолетняя девочка, которая пояснила, что в группе с ней завязывали диалог не совсем адекватного характера, и она решила на них пожаловаться. То есть у детей и родителей воспитывается культура, что нужно реагировать на подобные обстоятельства", - пояснила Ксения Мальгавка.

Она сообщила, как велась работа по выявлению детей, находящихся в зоне риска "китовой группы". Изначально ребенок сам должен попроситься в игру, написав пост на своей странице с определенными словами и хештегом. Волонтеры по хештегам определяли детей, которые хотели вступить в игру. Информация о них быстро пробивалась по базам Киберпатруля, и таким образом устанавливались практически все дети.

Часть детей все же ускользала от надзора Киберпатруля и вступала в игру. В этих случаях специалисты наблюдали за тем, как дети ведут себя в "группе смерти". У некоторых из них появлялись определенные фотографии, по которым специалисты понимали, что происходит с ребенком. Оперативно информация об активности ребенка в опасной игре попадала в общую группу Киберпатруля в Viber, к работе с ребенком подключали психолога.

"Причем плановые специалисты подключались в рабочее время, буквально на следующее утро, а если мы понимали, что случай экстренный, то выезжала служба экстренного реагирования центра "Семья" с представителями МВД", – рассказал Алексей Краев.

По словам Ксении Мальгавки, стало сложнее искать проблемных детей, когда они начали скрывать свой регион проживания. Началась более глубокая работа. Специалисты просматривали страницы более тщательно, чтобы выявить представителей своего региона.

"Изначально детей было выявлять легко, потому что они не боятся публиковать всю честную информацию о себе в социальных сетях. А потом, когда дети уже знали, что эта деятельность под контролем, они стали прятаться. Но к тому времени мы достаточно прокачались, чтобы выявлять их по косвенным группам на их страницах", - пояснила Ксения Мальгавка.

Позже появилась другая тенденция: дети начали играть просто из любопытства – у них нет суицидальных склонностей, им просто интересно, потому что играют все.

Активность киберволонтеров проводила и к курьезным случаям, когда активисты ловили друг друга, вступая в игру в погоне за злодеями, организовавшими группу, в поиске детей, склонных к суициду, и выявляли себе подобных добровольцев.

Очень много ссылок с подозрительным контентом поступало от добровольцев из других регионов. Такие ссылки Киберпатруль Тюменской области отправляет в Роскомнадзор.

"Роскомнадзор не всегда считает группы опасными. Но родители стараются перестраховываться и, наверное, 60 процентов ссылок, которые они отправляют, имеют депрессивный характер, но не суицидальный. Такое трепетное отношение радует, это значит, что родители в свете последних событий стали обращать внимание на то, что делают их дети в Интернете и активно реагировать на подобные вещи. У нас очень хорошие просмотры статей о том, как себя вести в подобных ситуациях", - отметила Ксения Мальгавка.

Алексей Краев сообщил, что с конца декабря 2016 года, в связи с нашумевшими обсуждениями об участившихся случаях опасных игр в "группах смерти", все ведомства, которые курируют эту тему, ушли от бюрократической переписки.

"Раньше мы находили ссылку и писали официальное письмо в прокуратуру, оно отрабатывалось через некоторое время, - рассказал Алексей Краев. – Теперь представители ведомств находятся в одной группе в Viber. Я вижу, как туда попадают новые ссылки от волонтеров. Представители МВД их забирают в работу. И это все очень быстро решается. Это заслуга планомерной работы нескольких лет".

Алексей Краев считает, что для России это уникальный пример взаимодействия представителей власти с волонтерским движением. Его выводы подтверждают мнения коллег из других регионов, которые спрашивают, как удалось наладить круглосуточное взаимодействие с сотрудниками МВД, в частности посредством мессенджера Viber или соцсети "ВКонтакте".

"В таких случаях я улыбаюсь и отвечаю, что начальник управления МВД по Тюмени сам предложил такой подход", - пояснил Алексей Краев.

Как считает заместитель директора областного центра профилактики и реабилитации Ольга Курганова, тема безопасности Сети актуальна для всех пользователей, вне зависимости от возраста. Это показывает активность телефона доверия горячей линии 8-800-2000-122. Специалист также пояснила, что киберволонтерам нужно быстро подстроиться под экстремальную моду подростков.

"В 2015 году был шоплифтинг, в конце 2016-го – суицид, потом последовала игра "Беги или умри", - перечислила Ольга Курганова.

Она считает, что благодаря слаженной работе и бдительности тюменцев Киберпатрулю удается быстро реагировать на появляющиеся экстремальные тенденции у подростков.

Ирина Ромашкина