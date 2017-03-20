Случаи с пьяными водителями получат общественный резонанс

Фото ГИБДД Тюменской области

Одну из архиважных проблем в 2017 году обозначил на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Тюменской области губернатор Владимир Якушев. Она касается водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В 2016 году задержано более 12 тыс. пьяных водителей. Около 8 тыс. из них лишены права управления транспортом с наложением административного штрафа, почти полторы тысячи подвергнуты административному аресту. По словам главы региона, если разделить это число на 365 дней, то получим, что по нашим дорогам в состоянии опьянения ездят ежедневно около 40 человек, что категорически недопустимо.

К решению этой проблемы глава региона привлек правоохранительные и судебные системы, органы исполнительной власти, СМИ и общественные институты.

"Эта работа должна быть поставлена на самый высокий уровень, - заявил Владимир Якушев. - Мы должны добиться того, чтобы появление пьяного водителя за рулем стало резонансным событием, из ряда вон выходящим преступлением на территории Тюменской области. Нужно придать этому общественную огласку, называть и показывать нарушителей, невзирая на чины и звания".

В ежедневном режиме, по словам губернатора, в этом году также продолжится работа по повышению безопасности дорожного движения на региональных дорогах. В частности она включает устранение выявляемых недостатков эксплуатационного состояния улиц и дорог, соблюдение требований безопасности пассажирских перевозок, проведение профилактических мероприятий, регулирование светофоров, проверку автошкол и качества преподавания в них.

В совещании приняли участие главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский, вице-губернатор Сергей Сарычев, заместитель главы региона Евгений Заболотный, глава администрации Тюмени Александр Моор, представители правоохранительных органов, структурных подразделений региональных органов исполнительной власти, сферы дорожной инфраструктуры, депутаты Тюменской областной думы.

Соб. инф.