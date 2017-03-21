В МФЦ станет больше окон приема и уменьшится время ожидания в очередях

www.phototyumen.ru

Многофункциональные центры Тюменской области станут более удобными для граждан.

Планируется сократить время ожидания приема в очередях и предоставлять услуги по жизненным ситуациям, например при рождении ребенка сразу можно будет обратиться за комплексом услуг (свидетельство о рождении, получение СНИЛС и полиса ОМС, регистрация малыша по месту жительства и запись в детский сад). Об этом на заседании президиума правительства области сообщила заместитель губернатора Татьяна Костарева.

"С 1 марта открыт новый МФЦ в Тюмени на 48 окон приема. Дополнительно по одному окну появятся в поселках Богандинском и Боровском и два окна - в Винзили Тюменского района. Также новый МФЦ на 20 окон заработает в Тюмени в ТРЦ "Сити Молл" на улице Тимофея Чаркова, 60", - подчеркнула замглавы региона.

МФЦ расположены в каждом муниципалитете Тюменской области, всего насчитывается 29 центров (в Тюмени работают восемь), которые включают 400 окон. МФЦ оказывают 183 услуги, более половины из них – региональные, четверть – федеральные. Если в 2014 году зарегистрировано около 83 тыс. обращений в МФЦ, то в 2016 году – свыше 945 тыс.

"По данным за январь 2017 года, более 90 тысяч жителей области обратились в многофункциональные центры. Самыми востребованными услугами являются государственная регистрация прав на недвижимое имущество, выдача электронной транспортной карты, предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество, а также рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала", - подчеркнула Татьяна Костарева.

В апреле 2016 года принято решение завершить прием заявителей в органах власти и переориентировать их на МФЦ. К концу года в областных органах власти прекращен прием по 16 государственным услугам, еще по 75 доля предоставления через МФЦ увеличена до 80%.

"Доведение работы до ста процентов не планируется, - пояснила заместитель губернатора. – Это связано с тем, что жителям отдаленных территорий удобнее получать социальные услуги через органы соцзащиты, которые в определенный день приезжают на место и принимают полный пакет документов от граждан. Тем самым людям не нужно каждый раз ехать в райцентр в МФЦ".

В Тюменской области разработан и утвержден новый порядок предоставления комплекса госуслуг по оказанию мер соцподдержки малоимущим многодетным семьям. В этот комплекс входят шесть услуг, включая признание семьи малоимущей, пособие на ребенка, возмещение расходов на оплату ЖКУ и другие.

"Если ранее для получения этих услуг нужно было писать шесть разных заявлений и прикладывать к каждому пакет документов, то теперь для всех них разработана одна форма заявления и втрое сократилось время подачи документов", - подчеркнула Татьяна Костарева.

В МФЦ Тюменской области работает система оценки качества услуг, которой могут воспользоваться клиенты центров. В здании МФЦ можно ответить на вопросы через инфоматы или планшеты в окнах специалистов. Также оценку работе можно поставить через сайт МФЦ Тюменской области, портал "Ваш контроль" или отправив СМС. Основные критерии оценки: время предоставления государственных услуг и ожидания в очереди, вежливость и компетентность сотрудника, комфортность условий в помещении, доступность информации о порядке предоставления услуг.

"По итогам 2016 года более 350 тысяч клиентов МФЦ приняли участие в опросе, средний бал из пяти составляет 4,5", - добавила Татьяна Костарева.

В Тюмени успешно действует "Многофункциональный центр для бизнеса" на ул. 50 лет Октября, 57а. Его 48 окон открыты для всех заявителей, но МФЦ ориентирован прежде всего на субъекты предпринимательской деятельности. Бизнесмены могут получить консультации по основным вопросам начала ведения бизнеса, а также по формам, условиям, размеру и порядку предоставления государственной поддержки.

"Наиболее интересными для предпринимателей услугами стали регистрация юрлиц и ИП, предоставление сведений из реестров, выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, предоставление земельных участков, открытие расчетных счетов в банках и другие", - перечислила заместитель губернатора.

Соб. инф.