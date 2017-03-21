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Николай Романов: управляющие компании обязаны выполнять поручения собственников

09:10 21 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Управляющие компании обязаны предоставлять собственникам жилья сметы для выполнения работ, запланированных на общих собраниях. Об этом заявил в интервью обозревателю информационного агентства "Тюменская линия" заместитель председателя городской думы Николай Романов.

"Главная проблема во взаимоотношениях между жильцами многоквартирных домов и управляющей компанией - проведение годовых собраний. Я постоянно говорю о том, что все вопросы, которые поднимались на годовом собрании, должны быть записаны в протокол, оформленный в соответствии с законом и подписанный собственниками жилья. И все поручения, которые записаны в этом документе, управляющая компания по закону обязана выполнить", - подчеркнул Николай Романов.

Получив протокол, управляющая компания должна подсчитать стоимость работ и определить источники финансирования, продолжил заместитель председателя городской думы.

"Одни работы можно выполнить за счет сборов на текущий ремонт, а на другие потребуются дополнительные средства. Управляющая компания должна составить смету и вместе с собственниками жилья должна решить, что делать в такой ситуации. Собирать дополнительные деньги? Или проблема может подождать? Так надо строить эту работу. Люди должны заниматься своим жильем, своей собственностью. Да, мы пока не привыкли к этому, но я думаю, со временем работа наладится", - сказал Николай Романов.

Проблема еще и в том, что небольшим управляющим компаниям для эффективной работы не хватает сил и средств, отметил заместитель председателя городской думы.

"Экономически управляющая компания может существовать, если обслуживает не менее трехсот тысяч квадратных метров жилья. Если меньше - появляются финансовые проблемы, которые отражаются на качестве работы. Далеко не все тюменские управляющие компании могут выполнять свои обязанности, как положено. Поэтому процесс укрупнения управляющих компаний идет под воздействием не административных, а экономических механизмов", - подчеркнул Николай Романов.

Собственники жилья в любой момент имеют право сменить управляющую компанию, напомнил заместитель председателя городской думы.

"Однако на практике люди идут на замену управляющей компании крайне редко, в исключительных случаях. Уже нет такого ажиотажа, как лет пять назад. Прогресс налицо. Все проблемы, возникающие во взаимоотношениях с управляющей компанией, собственники жилья стараются решать на собраниях с привлечением специалистов городской администрации", - отметил депутат.

Евгений Бабенко

Теги: Николай Романов , собственники , жилье , гордума , управляющие компании

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