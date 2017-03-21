Ми-24 не даст забыть тюменцам о доблести пограничников

Фото портала "Тюмень - наш дом"

Символ воинской доблести служащих пограничных войск - вертолет Ми-24 появится на постаменте в сквере Пограничников (жилой район Казарово) в конце марта.

Такое решение принято на координационном совете по выработке единой земельной и градостроительной политики и вопросам архитектурной деятельности в администрации города.

В дальнейшем памятник поставят на баланс управы Центрального округа и включат в реестр объектов монументального искусства, установленных на территории Тюмени.

Пока машина, которая принимала участие в боевых действиях в Афганистане, стоит на временной площадке. Чтобы залить постамент, понадобилось 47 куб. м бетона. Всего на изготовление плиты и постамента ушло 72 куб. м.

"Работы находятся на завершающей стадии: монтируется каркас, идет заливка бетона. По технологии необходимо 10 дней, чтобы бетон набрал прочность, затем мы приступим к облицовке данного объекта плитняком и установим вертолет", – уточнил руководитель управы Центрального округа Сергей Польянов.

Аналогичный вертолет с бортовым номером "78" был реальным участником боевых действий. На нем воевал и погиб в Афганистане майор Владимир Карпов. При выполнении боевой задачи по прикрытию высадки десанта и подавлению огневых точек противника вертолет был поражен зенитной управляемой ракетой. Карпов сумел вывести горящую машину из зоны расположения своих войск, но посадить не успел. Вертолет взорвался. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевого задания, экипаж вертолета Ми-24 "78" был награжден государственными наградами посмертно. Владимир Карпов награжден орденом Ленина, навечно зачислен в список "Бессмертная застава" общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области", сообщает пресс-служба администрации города.

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