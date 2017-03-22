Сто два года назад русские войска взяли крепость Перемышль

РИА Новости

22 марта 1915 года в ходе Первой мировой войны русские войска взяли крепость Перемышль - крупный стратегический центр обороны австро-венгерских войск. В плен сдались девять генералов и 2,5 тыс. офицеров.

Перемышльская крепость считается высочайшим достижением военной инженерно-технической мысли и культуры, постоянно подвергалась модернизации. Строительство ее укреплений началось в 1853 году, когда отношения между Россией и Австрией переживали значительное охлаждение. Перемышль был призван закрыть главную оперативную линию неприятеля, фланкировать боковые оперативные линии в направлении север-юг, а также прикрывать карпатские перевалы между Дуклой и Прешовом.

В середине сентября 1914 года Осадная армия генерала Дмитрия Щербачева обложила Перемышль, не имея осадной артиллерии. 7 октября Щербачев провел неудачный штурм крепости, нанося основной удар одной лишь пехотной дивизией у Седлиски. Русский урон в этом деле - до 10 тыс. человек. 8 октября к крепости начали подход контрнаступавшие полевые австро-венгерские войска, и 9 октября Осадная армия была расформирована.

После отражения германо-австрийского наступления в ходе Варшавско-Ивангородской операции австрийцы снова отступили, заперев прежде в крепость армию Германа фон Кусманека в 150 тыс. человек и снабдив ее запасами.

8 ноября 1914 года Перемышль был осажден меньшей по численности Осадной армией генерала Андрея Селиванова. Ее составили новообразованные 28-й и 29-й армейские корпуса. Осадной артиллерии не имелось. Обеспечивала операцию 8-я армия в Карпатах.

Селиванов не предпринимал бессмысленных попыток штурма, а окружил крепость сплошным кольцом, рассчитывая добиться ее сдачи голодом.

Попытка генерала Конрада деблокировать Перемышль в марте 1915 года была отражена восемью дивизиями 8-й армии, нанесшими поражение 19 австро-германским. После этого русские армии перешли в контрнаступление в Карпатах.

Запертая в Перемышле армия Кусманека была предоставлена собственной судьбе. Пока 3-я и 8-я русские армии решительно штурмовали Карпаты, в тылу их Осадная армия отразила 5 (18) марта яростную вылазку перемышльского гарнизона.

Истощив все средства обороны, генерал Кусманек взорвал свои укрепления, уничтожил боевые припасы и утром 22 марта сдался со своей армией в 125 тыс. человек при 1,5 тыс. орудиях генералу Селиванову.

При подготовке материала использована информация Министерства обороны РФ и Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество".