up

22.03.2017 среда

EUR 61.7308

USD 57.2323

В Тюмени -1..-3 С 3 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Сто два года назад русские войска взяли крепость Перемышль

12:40 22 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
РИА Новости

22 марта 1915 года в ходе Первой мировой войны русские войска взяли крепость Перемышль - крупный стратегический центр обороны австро-венгерских войск. В плен сдались девять генералов и 2,5 тыс. офицеров.

Перемышльская крепость считается высочайшим достижением военной инженерно-технической мысли и культуры, постоянно подвергалась модернизации. Строительство ее укреплений началось в 1853 году, когда отношения между Россией и Австрией переживали значительное охлаждение. Перемышль был призван закрыть главную оперативную линию неприятеля, фланкировать боковые оперативные линии в направлении север-юг, а также прикрывать карпатские перевалы между Дуклой и Прешовом.

В середине сентября 1914 года Осадная армия генерала Дмитрия Щербачева обложила Перемышль, не имея осадной артиллерии. 7 октября Щербачев провел неудачный штурм крепости, нанося основной удар одной лишь пехотной дивизией у Седлиски. Русский урон в этом деле - до 10 тыс. человек. 8 октября к крепости начали подход контрнаступавшие полевые австро-венгерские войска, и 9 октября Осадная армия была расформирована.

После отражения германо-австрийского наступления в ходе Варшавско-Ивангородской операции австрийцы снова отступили, заперев прежде в крепость армию Германа фон Кусманека в 150 тыс. человек и снабдив ее запасами.

8 ноября 1914 года Перемышль был осажден меньшей по численности Осадной армией генерала Андрея Селиванова. Ее составили новообразованные 28-й и 29-й армейские корпуса. Осадной артиллерии не имелось. Обеспечивала операцию 8-я армия в Карпатах.

Селиванов не предпринимал бессмысленных попыток штурма, а окружил крепость сплошным кольцом, рассчитывая добиться ее сдачи голодом.

Попытка генерала Конрада деблокировать Перемышль в марте 1915 года была отражена восемью дивизиями 8-й армии, нанесшими поражение 19 австро-германским. После этого русские армии перешли в контрнаступление в Карпатах.

Запертая в Перемышле армия Кусманека была предоставлена собственной судьбе. Пока 3-я и 8-я русские армии решительно штурмовали Карпаты, в тылу их Осадная армия отразила 5 (18) марта яростную вылазку перемышльского гарнизона.

Истощив все средства обороны, генерал Кусманек взорвал свои укрепления, уничтожил боевые припасы и утром 22 марта сдался со своей армией в 125 тыс. человек при 1,5 тыс. орудиях генералу Селиванову.

При подготовке материала использована информация Министерства обороны РФ и Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество".

Теги: история

Последние новости

14:30 Молодые активисты Тюмени проявят себя на конкурсе "Лидер XXI века"
14:19 Истязатель и насильник из Пыть-Яха проведет за решеткой долгие годы
14:08 В Тюмени начали лечить нефтью
13:57 Вадим Шумков: перспективные проекты потребуют талантливых технологов, инженеров и ученых Фото
13:46 Новые требования к специалистам в сфере ТЭК обсудят на круглом столе в технопарке
13:35 Знатоки военной истории России поспорят в финале викторины в Тюмени
13:24 Работу в транспортной сфере поможет найти ярмарка вакансий
13:13 Любителя пьяной езды в Тобольске утихомирил суд
13:02 Выставка "Религиозные традиции народов Сибири" откроется на озере Андреевском
12:51 Владимир Якушев распорядился выделить средства для установки станций очистки воды в Тюменском районе
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев распорядился выделить средства для установки станций очистки воды в Тюменском районе

Владимир Якушев: четыре федеральных проекта в сфере здравоохранения реализуют в регионе

Индонезию интересуют тюменская сталь, зерно и нефтегазовый комплекс

Политика

Тюмень и Индонезия намерены укреплять сотрудничество в ряде отраслей

В Тюменской области наметили пути модернизации и развития внутреннего водного транспорта

Заседание регионального парламента началось в Тюмени

Экономика

СИБУР все больше применяет отечественные контрольно-измерительные приборы

Бизнес северных регионов приедет в Тюмень с деловой миссией

Ситниковский молокозавод: первая сгущенка в СССР и спецзаказ для космонавтов

Общество

Молодые активисты Тюмени проявят себя на конкурсе "Лидер XXI века"

В Тюмени начали лечить нефтью

Вадим Шумков: перспективные проекты потребуют талантливых технологов, инженеров и ученых

Спорт

Михаил Ломоносов добрался до столицы Югры

Две сибирячки лидируют на Южном Урале

Тюменская теннисистка побеждает в международном турнире

Происшествия

Истязатель и насильник из Пыть-Яха проведет за решеткой долгие годы

Любителя пьяной езды в Тобольске утихомирил суд

Курганец убил в Тюмени ночную бабочку
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+