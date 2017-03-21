В Бердюжском районе определили лучших культработников

artvoyag.ru

Культработник Алена Игнатенко из Пегановского дома культуры стала победителем конкурса профессионального мастерства в Бердюжском районе, который посвящен Дню работника культуры России. Среди сельских клубов победила Надежда Сидорова из клуба деревни Половинка.

Девять представителей сферы культуры из сельских клубов и ДК показали, как они могут веселить и развлекать публику. Для них праздники - это рабочие будни. В то время, когда все отдыхают, работники клубов и домов культуры помогают односельчанам весело провести время.

Чтобы так непринужденно предложить спеть-сыграть нужна подготовка. В ход идут сценарии из журналов, методичек, а сейчас еще Интернета. Но, например, в небольшой деревне Власово Интернета нет. А молодой культработник Нина Афонасьева недавно вышла из декретного отпуска. Однако, к конкурсу приготовилась, помогали коллеги. "На сцену приходится выходить часто в своих сельских клубах. Население свое, деревня небольшая, - рассказала Нина Афонасьева. - Все знакомые лица, но всегда есть волнение, настраиваешься и идешь. А тут чужая публика первый раз. Страшновато".

В сельских домах культуры, как правило, работают люди без специального образования. Перед выходом нужно настроиться, вжиться в выбранный образ - будь то Веселуха, Цыганка или Кикимора. Наталья Гурьянова из с. Зарослого раньше работала продавцом. Она всегда была душой компании. Неслучайно решила сменить профессию. "Мне нравится дарить людям хорошее настроение", - рассказывает конкурсантка.

Такие конкурсы в Бердюжском районе проходят ежегодно. В прошлом году конкурсантам пришлось работать с детьми, в этом году - в зале люди преклонного возраста. Программу нужно было составить, учитывая и эту, возрастную, особенность.

Директор районного дома культуры Ольга Сиволап уверена - культработники справляются с задачами легко, ведь они в своей профессии лучшие. "На конкурс пошли те, кто умеет хорошо работать с публикой. Это мероприятие идет еще и в зачет аттестации клубных работников. Можно было выбрать другую форму. Так и сделали некоторые. Девять человек решили представить свои творческие программы", - говорит Ольга Сиволап.

artvoyag.ru

Елена Ледакова