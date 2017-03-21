Стобалльники пообщаются со старшеклассниками на форуме

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Форум 100-балльников ЕГЭ состоится в рамках ежегодного областного форума "Большая перемена".

Как сообщает областной департамент образования и науки, дискуссионная площадка развернется в гимназии №49 Тюмени. Здесь соберутся нынешние старшеклассники, выпускники прошлых лет, студенты магистратуры Тюменского государственного и Тюменского индустриального университетов.

Главная задача акции – снять эмоциональное напряжение с будущих выпускников и их родителей, помочь им найти способы преодоления психологической нагрузки и объяснить, что при правильной подготовке и уверенности в своих силах у каждого есть шанс получить высокий балл на ЕГЭ.

В рамках акции выпускники, получившие 100 баллов на экзамене, поделятся опытом подготовки, психологическими приемами самоорганизации и советами по написанию работ.

Кроме того, в гимназии №1 будет работать региональная имитационная площадка пункта проведения ЕГЭ, которая откроется в 10 часов. Здесь родители и все желающие увидят, как организован экзамен и смогут проверить свои знания по контрольно-измерительным материалам (КИМам) – аналогам ЕГЭ. Для участия достаточно зарегистрироваться по телефону горячей линии ЕГЭ 8(3452)56-93-49.

Здесь же выпускникам, родителям и педагогам напомнят, где можно посмотреть задания и бесплатно потренироваться в их решении.

К слову, Тюменская область стала первым регионом страны, в котором родители выпускников смогли на себе прочувствовать новый формат экзамена. Позже акция стала ежегодной и распространилась на другие регионы, а в этом году кампания "ЕГЭ с родителями" охватила всю страну.