up

21.03.2017 вторник

EUR 61.6956

USD 57.2847

В Тюмени -1..-3 С 3 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Стобалльники пообщаются со старшеклассниками на форуме

13:10 21 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
www.ege.edu.ru

Форум 100-балльников ЕГЭ состоится в рамках ежегодного областного форума "Большая перемена".

Как сообщает областной департамент образования и науки, дискуссионная площадка развернется в гимназии №49 Тюмени. Здесь соберутся нынешние старшеклассники, выпускники прошлых лет, студенты магистратуры Тюменского государственного и Тюменского индустриального университетов.

Главная задача акции – снять эмоциональное напряжение с будущих выпускников и их родителей, помочь им найти способы преодоления психологической нагрузки и объяснить, что при правильной подготовке и уверенности в своих силах у каждого есть шанс получить высокий балл на ЕГЭ.

В рамках акции выпускники, получившие 100 баллов на экзамене, поделятся опытом подготовки, психологическими приемами самоорганизации и советами по написанию работ.

Кроме того, в гимназии №1 будет работать региональная имитационная площадка пункта проведения ЕГЭ, которая откроется в 10 часов. Здесь родители и все желающие увидят, как  организован экзамен и смогут проверить свои знания по контрольно-измерительным материалам (КИМам) – аналогам ЕГЭ. Для участия достаточно зарегистрироваться по телефону горячей линии ЕГЭ 8(3452)56-93-49.

Здесь же выпускникам, родителям и педагогам напомнят, где можно посмотреть задания и бесплатно потренироваться в их решении.

К слову, Тюменская область стала первым регионом страны, в котором родители выпускников смогли на себе прочувствовать новый формат экзамена. Позже акция стала ежегодной и распространилась на другие регионы, а в этом году кампания "ЕГЭ с родителями" охватила всю страну.

Теги: ЕГЭ , образование

Последние новости

15:10 В Голышманово назначен новый начальник полиции
15:00 В Тюмени управляющая компания заплатит пенсионерке за скользкий тротуар
14:49 Определены самые спортивные команды АО "Транснефть - Сибирь"
14:38 Ишимцев приглашают на выставку Столыпина нашего времени
14:27 Тюменские пенсионеры осваивают новое оздоровительное направление бесплатно
14:16 Сотрудник банка и соцработник, обокравшие инвалида Великой Отечественной войны, получили условные сроки
14:05 Добровольческое движение в регионе помогает в воспитании и в профориентации детей Фото
13:54 На Ямале осудили педофила за надругательство над мальчиком
13:43 В Голышманово определили план дорожного строительства
13:32 Ми-24 не даст забыть тюменцам о доблести пограничников
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев оценил развитие физико-математической школы и достижения ее учеников

В Тюмени благоустроят лесопарк Затюменский

Владимир Якушев: без четкой работы экономики нет социальных проектов

Политика

В Тюменской области наметили пути модернизации и развития внутреннего водного транспорта

Заседание регионального парламента началось в Тюмени

Светлана Ярославова избрана в Общественную палату России

Экономика

Бюджетный процесс в регионе станет более открытым и понятным

Тюменцы купили более тонны продуктов компании "Золотые луга" на выставке "Продэкспо-2017"

Ямальский фонд капремонта запустил мобильное приложение

Общество

В Голышманово назначен новый начальник полиции

Ишимцев приглашают на выставку Столыпина нашего времени

Добровольческое движение в регионе помогает в воспитании и в профориентации детей

Спорт

Определены самые спортивные команды АО "Транснефть - Сибирь"

Тюменские пенсионеры осваивают новое оздоровительное направление бесплатно

Названы лидеры соревнований тюменской Детской лиги дзюдо

Происшествия

В Тюмени управляющая компания заплатит пенсионерке за скользкий тротуар

Сотрудник банка и соцработник, обокравшие инвалида Великой Отечественной войны, получили условные сроки

На Ямале осудили педофила за надругательство над мальчиком
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+