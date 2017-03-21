Добровольческое движение в регионе помогает в воспитании и в профориентации детей

Фото ИА "Тюменская линия"

Множество направлений волонтерской работы представили активисты региона на выставке "Добровольческое движение в Тюменской области" во Дворце творчества и спорта "Пионер".

У входа в колонный зал "Пионера" гостей ждала городская школа волонтеров – волонтерский центр "Дзержинец". Здесь определяют занятость ребят, которые пожелали связать жизнь с добровольчеством.

Фото ИА "Тюменская линия"

Это первая инстанция, куда попадают новоиспеченные волонтеры со всех школ Тюмени, чтобы им рассказали о направлениях движения. Специалисты центра считают, что волонтерство поможет школьникам определиться с профессией.

Бойцы студенческих отрядов на выставке рассказали, что в "День ударного труда" студотрядовцы со всей России собирают деньги для каких-либо социальных нужд. На постоянной основе они организуют шефскую помощь в детских домах. "Трудовой десант" проводит субботники, делает ремонт в общеобразовательных и общественных учреждениях. Во время акции "Цветы весны" собраны средства, на которые студенты купили цветы и поздравили ветеранов с 8 Марта.

Фото ИА "Тюменская линия"

Основной благотворительной акцией бойцы РСО считают Всероссийское патриотическое движение "Снежный десант": отряды за неделю посещают села, помогают пожилым людям по хозяйству, проводят работу по патриотическому воспитанию школьников, организуют концерты.

Деятельность Центра "ЧИР" охватывает более 14 тыс. человек во всех муниципальных образованиях области. Дети собирают бабочек, наблюдают за животными, изучают водные и наземные растения, пишут исследовательские работы, защищают их в полевых условиях и публикуют. Волонтеры экологического направления стали инициаторами описания памятника природы Вагайского района. Центр собрал около 200 детей-волонтеров. "ЧИР" готовит проект для десяти населенных пунктов области. 25 лет проводится эколого-краеведческая экспедиция "ЧИР" - дети учатся выживать в полевых условиях, готовить еду на костре. Во время сплава по рекам ребята изучают воду на кислотность, наличие примесей, проверяют чистоту водоемов.

Фото ИА "Тюменская линия"

"XXI век – век информатизации. Дети не отходят от телефонов и компьютеров, в основном сидят дома. Хочется показать им живую природу, которую можно потрогать, а потом самим сформировать материал. Наша деятельность направлена и на трудных детей. Мы создаем условия для них, показываем, что есть другие формы времяпрепровождения. Они участвуют в нашей исследовательской работе", - рассказал координатор Тюменского областного общественного движения "ЧИР" Рафик Гаджиев.

Клуб общения "Горизонт" четырежды стал победителем форума "Утро". Его волонтеры, в числе которых ребята с ограниченными возможностями, занимаются всеми направлениями деятельности. Прежде всего они научились помогать друг другу, а не зацикливаться на своих проблемах, поясняют участники клуба.

На выставке посетителям предложили выполнить задание: с закрытыми глазами отгадать, какая крупа находится в мешочке. Проект клуба "Есть контакт" таким образом помогает обычным людям понять проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды. С подобными играми волонтеры ездят в школы. По словам добровольцев, дети становятся более участливыми по отношению к сверстникам с особенностями здоровья.

Фото ИА "Тюменская линия"

Волонтеры советуют: если на улице встретился человек с тростью, который замешкался, к примеру, на перекрестке, то нужно легко прикоснуться к нему, чтобы дать понять, что обращаются именно к нему. После этого можно предложить помощь.

Волонтеры Центра спортивной подготовки помогают в организации крупных мероприятий. Ребята могут записаться на участие в любом из проводимых ЦСП72 мероприятий в группе в "ВКонтакте" "Спортивное волонтерство Тюменской области". Ближайший набор ведется на чемпионат России по биатлону, для помощи потребуется 100 человек.

Фото ИА "Тюменская линия"

Проект "Тюменская область – территория здорового образа жизни" в День здоровья 7 апреля организует очередной танцевальный флешмоб на Цветном бульваре. На областную зарядку соберутся люди, чтобы популяризировать здоровый образ жизни. Планируется собрать на площади около 200 человек.

Волонтер Всероссийского молодежного движения "Юнармия" Олег Русских рассказал, что в мае три кадета "Юнармии", отобранных из 1 тыс. участников движения, поедут в командировку "Вехи истории" в Крым. Ребята будут жить в "Артеке", помогут с реставрацией памятников и примут участие в параде Победы.

Фото ИА "Тюменская линия"

Волонтеров патриотического направления поддержал тюменский бард Павел Андреенко, который исполнил свои песни под гитару.

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Ирина Ромашкина