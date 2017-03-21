Специалисты по доступной среде повышают квалификацию

Фото департамента социального развития Тюменской области

25 специалистов, в обязанности которых входит обеспечение доступной среды, обучаются в Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов.

Лекции для них читают сертифицированные эксперты, проводятся практические занятия по обследованию объектов. Первый поток сможет опробовать навыки в Тюмени, Тюменском, Ярковском и Нижнетавдинском районах.

Участники проекта узнают более подробно о правах инвалидов и их потребностях, правовых нормах, изучат архитектурную доступность зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий, пути движения внутри зданий, оказание ситуационной помощи, познакомятся с техническими средствами реабилитации, тактильными приспособлениями при устройстве улиц и пешеходных переходов. По итогам тестирования будут выданы удостоверения о повышении квалификации.

В Тюменском ВОИ готовы обучить всех желающих, в том числе представителей коммерческих учреждений, которые хотят сделать свои услуги и объекты доступными. В течение 2017 года в зональных выездных занятиях примут участие 150 человек из городов и районов Тюменской области.

Предусмотрено оказание консультационной помощи учреждениям и организациям сельской местности по вопросам формирования доступной среды, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации и на основании конкурса, который провел Фонд поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях "Перспектива".

По вопросам участия в проекте обращаться по телефонам: 8 9526 78-38-93, (3452) 43-11-54.

Соб. инф.