Владимир Якушев оценил развитие физико-математической школы и достижения ее учеников

admtyumen.ru

Особой творческой атмосферой пропитано все школьное пространство тюменской физико-математической школы (ФМШ). Здесь готовы экспериментировать, изобретать и реализовывать неординарные идеи и ученики, и преподаватели, и родители.

Изменения и преобразования, произошедшие в ФМШ за последний год, оценил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Напомним, этот проект стартовал по инициативе главы региона в 2015 году. Образовательная программа нового учебного заведения предусматривает углубленное изучение физики, математики, информатики, химии и биологии.

В этом учебном году в физико-математической школе обучаются 189 человек, в том числе 21 ребенок из районов области. Они живут в общежитии при школе. Владимир Якушев осмотрел его отремонтированные комнаты, где для учеников созданы комфортные условия.

Как отметила директор ФМШ Наталья Фомичева, каждая комната выполнена в своей цветовой гамме, есть зона для отдыха и для самостоятельных занятий, а также место для вечернего чаепития.

"Дети у нас называют этот корпус не общежитием, а отелем", - поделилась она.

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Наталья Фомичева подчеркнула, что во время учебного года преподаватели и руководство школы посещают муниципалитеты на специальном автобусе для межрегиональных перевозок. В районах они проводят презентацию образовательного учреждения, встречаются с местными учителями математики, организуют для детей интерактивные интеллектуальные игры, чтобы выявить одаренных ребят и пригласить их на конкурсный отбор для поступления в ФМШ. Отдельно проводятся встречи с родителями учеников, у которых есть потенциал для обучения по физико-математическому и химико-биологическому профилям, они приглашаются на экскурсию в ФМШ и общежитие, чтобы увидеть условия проживания и обучения детей.

Действующие лаборатории - главная гордость физико-математической школы и важная практическая часть обучения. Работу нескольких из них представили ребята и преподаватели губернатору во время его посещения. Они рассказали о научных проектах, первых достижениях и планах. В нанолаборатории школьники исследовали микроскопические частицы шерсти разных кошек и установили, что у каждой из них есть свои особенности. На основании полученных данных ученики сформулировали рекомендации по структуре тканей для обивки мебели, чтобы шерсть от домашних животных на ней не оставалась.

В химико-биологической лаборатории учащиеся проводят опыты с мышами и хомячками, выводят новые семена и мечтают об агрополигоне, изобретают раствор для бережной очистки металлических предметов старины без использования растворителя, которым уже заинтересовались музейщики. В нейролаборатории ребята учатся управлять компьютерной программой с помощью своего психофизического состояния, в планах в недалеком будущем научиться силой мысли управлять квадрокоптером.

В сотрудничестве и по заданию действующих предприятий юные исследователи решают производственные задачи. В том числе в лаборатории 3D-моделирования и прототипирования.

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Владимир Якушев осмотрел открытый после завершения второго этапа ремонта школы обновленные бассейн и спортивный зал, где ребята, преподаватели и родители организовали настоящий спортивный праздник, а команда ученика ФМШ Василия Вьялкова вновь удивила всех собравшихся шоу кубиков Рубика.

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Нестандартно здесь подошли и к модернизации актового зала, сделав модульную сцену и передвижные кресла на колесиках, что дает возможность менять пространство для реализации любого творческого проекта.

ФМШ благодаря своим неординарным подходам в организации школьного пространства уже стала школой передового опыта, многие наработки могут быть успешно использованы в других образовательных учреждениях. Во всех процессах обустройства школы и организации ее ежедневной жизни самое активное участие принимают ученики. С их помощью создана зеленая стена из живых комнатных растений, где ребята контролируют и самостоятельно корректируют программу автоматического полива, творческие объекты ребят украшают холлы и коридоры.

"Приятно здесь находиться и видеть, как двигается наш с вами совместный проект. Ему всего два года, но вы уже добились впечатляющих результатов. Физико-математическое и химико-биологическое направления важны для региона. Хорошие физики, математики, химики и биологи двигают цивилизацию и весь мир вперед. В таких высококвалифицированных специалистах нуждается наша страна. С момента создания физико-математическая школа стала большой дружной семьей. Уверен, вы добьетесь целей, которые перед собой поставили", - обратился к преподавателям, ученикам и их родителям Владимир Якушев.

После осмотра глава региона провел рабочее совещание, на котором обсудили исполнение поручений губернатора по развитию школы и выявлению математически одаренных детей, а также последний этап модернизации ФМШ: ремонт холла и перехода.

Соб. инф.