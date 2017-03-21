Ишимцев приглашают на выставку Столыпина нашего времени

Выставка "Продолжатель дела Столыпина – Владимир Фёдорович Башмачников" открывается в Ишимском историко-художественном музее 24 марта. Мероприятие приурочено к 80-летнему юбилею известного земляка.

Владимир Башмачников пропагандировал и отстаивал идею свободного крестьянского (фермерского) труда, что еще в начале XX века пытался реализовать в своей аграрной реформе Петр Столыпин. Суть реформы широко и хорошо известна: создать все условия для увеличения крепких крестьянских хозяйств, способных прокормить Россию.

"Земляки – это приоритетно в общении. Любое селение живо людьми. Если кто-то сделал полезное – это достояние земли. Местность несет ответственность за разгильдяев и разбойников. А если добился чего-то, то и об этом земля вправе сказать: "Это мой парень!", - так говорит Владимир Башмачников в одном из интервью.

По информации пресс-службы музея, на выставке будут представлены личные вещи, фотографии семьи Башмачниковых. Дед Владимира Башмачникова был известным и уважаемым человеком в Ишиме. Отец – ветеран Великой Отечественной войны. Сам Владимир Башмачников жил в Ишиме до 17 лет, вел активную спортивную и творческую жизнь, учился в городской школе №1.

Владимир Башмачников – доктор экономических наук, профессор, основатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), ныне главный научный сотрудник Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А. А. Никонова (ВИАПИ), почетный президент АККОР. Живет в Москве.

Соб. инф