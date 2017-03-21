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В Голышманово определили план дорожного строительства

13:43 21 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
golyshmanovo.admtyumen.ru

План работ по строительству дорог на 2017 год утвердили в п. Голышманово.

Асфальтобетонное покрытие уложат на четырех участках общей протяженностью около километра. Строительство полотна продолжится на улице Вокзальной. Твердое покрытие появится на участке длиной 300 метров и соединит магистраль с улицей 8-е Марта.

"Вокзальная – это основная улица, которая собирает воду района, где располагается пожарная часть, - пояснил заместитель главы Голышмановского района Александр Ледаков. - Для поселка нет более важного вопроса, чтобы в период весеннего паводка как можно быстрее сбросить талые воды. Поэтому в первую очередь будем ремонтировать те улицы и переулки, по которым осуществляется магистральный отток воды из поселка. Что касается залинейной части, то в этом году мы планируем приступить к работам на переулках Новый, Омский и Октябрьский, поскольку это тот самый квартал, который каждую весну "тонет". И после окончания этих работ, будем определять судьбу остальных переулков".

Напомним, что общая протяженность дорожной сети районного центра составляет около 97 км, две трети из них покрыты асфальтобетоном. 25 км, а это - тупики и переулки, пока находятся в грунтовом исполнении.

Влад Удилов

Теги: Александр Ледаков , Голышманово , ремонт дорог , половодье

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