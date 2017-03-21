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Определены самые спортивные команды АО "Транснефть - Сибирь"

14:49 21 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото АО «Транснефть – Сибирь»

15 команд численностью более 300 человек из всех подразделений АО "Транснефть – Сибирь" участвовали в корпоративной спартакиаде в санатории "Хвойный" в Тюмени.

В течение двух дней они соревновались в личном и командном зачетах в таких видах спорта как лыжные гонки, лыжные эстафеты, волейбол, настольный теннис, дартс, сообщает АО "Транснефть - Сибирь".

Первое место присуждено команде Урайского управления магистральных нефтепроводов, на втором месте сборная Тобольского управления, третье – у команды Уренгойского управления магистральных нефтепроводов.

Акционерное общество поддерживает стремление работников и членов их семей к активному и здоровому образу жизни, традиционно создает условия для занятий спортом.

"Предприятие уделяет внимание не только профессиональному росту сотрудников, но и спорту. Спартакиада среди нефтепроводчиков проводится в октябре и марте. Осенью соревнуемся в стрельбе, плавании, шахматах, мини-футболе. С этого года на весну перенесли настольный теннис, включили в программу соревнований дартс. Проявить себя наши спортсмены могут в волейболе и лыжных гонках. Спортсменов в коллективе год от года становится больше, это радует. Многие дружны с физкультурой со школы, продолжали тренироваться в институте. Мы готовы поддерживать стремление к здоровому образу жизни и на предприятии. Прилагаем немало усилий, чтобы работники могли заниматься. Разумеется, в свободное от основной работы время", - отметил председатель объединенной профсоюзной организации АО "Транснефть – Сибирь" Евгений Кирьянов.

Соб. инф.

Теги: лыжные гонки , спартакиада , Транснефть-Сибирь

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