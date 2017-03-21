Сотрудник банка и соцработник, обокравшие инвалида Великой Отечественной войны, получили условные сроки

Фото следственного комитета РФ

Сотрудник банка и социальный работник, которые похитили у инвалида Великой Отечественной войны более 1 млн рублей получили условные сроки.

Хищение было совершено с 2010 по 2012 год. Впервые деньги со счета пенсионерки, на который ей зачислялась пенсия, похитила работник банка. Она воспользовалась тем, что сама потерпевшая в отделение банка, в силу преклонного возраста, не приходила, а правом распоряжения денежными средствами по доверенности была наделена социальный работник. Банковский работник, подделав в расходом ордере подпись социального работника, сняла со счета инвалида войны 200 тыс. рублей. Пропажу денег со счета пенсионерка не обнаружила и сотрудник банка решила, что со второго счета потерпевшей, на котором она хранила накопления, по опробованной схеме будет снимать начисленные проценты. Со временем аппетиты росли и в 2012 году она сняла с накопительного счета пенсионерки все денежные средства, закрыв его.

Махинации по счетам доверительницы заподозрила социальный работник и в 2011 году они уже совместно с работником банка воспользовались тем, что пенсионерка заказала к снятию со счета 500 тыс. рублей, а в дальнейшем отказалась от этой операции. Заказанную сумму денег, которая уже находилась в кассе отделения, сняли и поделили между собой.

Пропажа денежных средств обнаружилась, когда бабушку родственники перевезли на постоянное место жительство в поселок Голышманово и стали переоформлять получение пенсии, получив от нее нотариальную доверенность. Тогда и выяснилось, что счет, на котором, как думала пенсионерка, у нее копятся денежные средства, был закрыт еще в 2012 году.

В судебном заседании обе подсудимые вину признали в полном объеме, но от дачи показаний отказались, сославшись на то, что им стыдно перед потерпевшей. Учитывая признание подсудимыми вины, раскаяние, активное способствование раскрытию преступления, а также частичное возмещение причиненного ущерба, им назначено наказание в виде лишения свободы условно.

Приговор сторонами не обжаловался и вступил в законную силу, в настоящее время в производстве суда находится гражданское дело по иску потерпевшей о возмещении причиненного ущерба.

Влад Удилов