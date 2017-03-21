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Тюменские пенсионеры осваивают новое оздоровительное направление бесплатно

14:27 21 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТГМЦ

Бесплатные занятия по оздоровительной системе цигун для пенсионеров от 60 лет и старше проводятся в фитнес-клубе "Колизей" (ул. Минская, 7/1) по понедельникам и пятницам в 10 часов.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, тренер-инструктор фитнес-клуба "Колизей" Светлана Кривицкая занимается китайской практикой цигун девятый год. Этому древнему искусству Светлана обучалась у мастера Сюй Минтана, который возглавляет ассоциацию "Чжун юань цигун" в Китае. 

По ее словам, постоянная практика цигун способна вылечить даже от хронических заболеваний, которые в западной медицине считаются безнадежными. Конечно, желательно заниматься в группе, ведь для людей пожилого возраста это дополнительная возможность пообщаться. Например, в Китае люди сотнями выходят в парки и занимаются. Подобное практикуется в Москве, и, возможно, такая традиция появится в Тюмени.

"Об этих занятиях мне рассказала соседка, и вот уже месяц мы занимаемся здесь вместе. Чтобы добиться желаемого эффекта – обрести легкость, гибкость - нужно развивать медитативные навыки, ассоциируя себя с объектами природы. Поначалу не удается сразу абстрагироваться, но с каждым занятием я чувствую, что получается лучше. Здесь дают не только физические упражнения, но и учат контролировать эмоции. И по себе я замечаю, что действительно стала намного спокойнее, менее раздражительной, улучшилось дыхание", - поделилась участница группы здоровья Татьяна Гармаш.

Записаться на занятия древнекитайской практикой можно на сайте фитнес-клуба "Колизей" или по телефону 63-52-94.

 

 

Теги: цигун , пенсионеры , ЗОЖ

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