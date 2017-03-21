В Тюмени управляющая компания заплатит пенсионерке за скользкий тротуар

Фото ИА "Тюменская линия"

50 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда выплатит управляющая компания "Уют" 59-летней пенсионерке, которая поскользнулась на тротуаре.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 29 января около дома №127 на ул. Московский тракт в Тюмени женщина поскользнулась на обледенелом тротуаре и упала. Она получила травму грудной клетки и переломы трех ребер.

В феврале женщина обратилась в прокуратуру Калининского округа. Прокуратура округа выяснила, что инцидент произошел по вине управляющей компании "Уют", на обслуживании которой находится дом и прилегающая к нему территория.

Прокуратура предъявила иск к управляющей компании о возмещении морального вреда. Суд, рассмотрев дело, взыскал с управляющей компании в пользу пенсионерки 50 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.