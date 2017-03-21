В Голышманово назначен новый начальник полиции

фото ИА "Тюменская линия"

Подполковник полиции Александр Лазарев назначен начальником межмуниципального отдела полиции "Голышмановский". С соответствующим приказом личный состав подразделения ознакомил руководитель регионального управления МВД Юрий Алтынов. По словам генерал-майора, рассмотрев ряд кандидатур, выбор пал на человека опытного, чья трудовая биография целиком связана со службой в органах внутренних дел.

"Он начал служебную деятельность с простого милиционера патрульно-постовой службы. Работал участковым уполномоченным, оперуполномоченным, исполнял обязанности руководителя подразделения. До недавнего времени работал в соседнем Омутинском районе заместителем начальника межмуниципального отдела. Опыт работы есть: он знает сельскую местность, колорит, быт, условия жизни и работы сельского населения", - отметил Алтынов.

Как подчеркнул Александр Лазарев, руководить ему предстоит опытным и слаженным коллективом. Вместе работать ради одной цели: обеспечить безопасность граждан, проживающих на территории обслуживания отдела.

"В обязательном порядке организуем коллектив единомышленников. Надеюсь, что те результаты работы, которые всегда были и достигались подразделением Голышмановского межмуниципального отдела мы не уроним, а будет только улучшать их. Обеспечивать безопасное и комфортное проживание граждан на нашей территории", - обратился Лазарев к личному составу.

Прежний руководитель межмуниципального отдела полиции "Голышмановский" Илья Ложкин принял решение уйти в отставку: он выходит на заслуженный отдых.

Влад Удилов