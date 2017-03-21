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Дельфийские игры в Екатеринбурге откроет молодежный сводный хор из трехсот человек

17:43 21 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Минобрнауки

Молодежный сводный хор выступит на церемонии открытия шестнадцатых молодежных Дельфийских игр в Екатеринбурге с 18 по 23 апреля. Более 300 юных артистов из десяти творческих коллективов Среднего Урала исполнят гимны Российской Федерации и Дельфийских игр.

По задумке авторов сценария церемоний открытия и закрытия Дельфийских игр, при оформлении сценического пространства будут использованы символы Среднего Урала, в частности, малахит и россыпи уральских самоцветов.

Ожидается, что в мероприятиях Дельфийских игр примут участие более 2,9 тыс. конкурсантов и их наставников. Помощь в проведении игр окажут волонтеры, сообщает департамент информационной политики администрации Свердловской области.

Напомним, в 2016 году юбилейные пятнадцатые игры прошли в Тюменской области и собрали более 1 тыс. 800 участников из 68 субъектов России. Программа юбилейных молодежных Дельфийских игр России, в которой приняли участие молодые деятели искусств в возрасте от 10 до 25 лет, состояла из 29 номинаций классического, народного и современного искусства. По результатам командного первенства пятнадцатых молодежных Дельфийских игр России среди делегаций субъектов России 1 место завоевала делегация Тюменской области, 2 место – Новосибирской области, 3 место – Пермского края, 4 место – Красноярского края, 5 место – Московской области, 6 место – Свердловской области.

Теги: Екатеринбург , Дельфийский игры

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