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В Медгороде пройдет День женского здоровья

15:54 21 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
rabotenko.com

Специалисты тюменского Медицинского города проведут День женского здоровья 25 марта. Пациентки смогут пройти профилактическое обследование у гинеколога и маммолога.

Злокачественные новообразования женских репродуктивных органов и молочной железы занимают лидирующие позиции в структуре онкологической заболеваемости женщин Тюменской области. Профилактическое обследование - одно из основных путей раннего диагностирования и последующего эффективного лечения заболевания.  

Обследование рекомендуется пройти всем, кто относится к группе риска, тем, кто стал отмечать отклонения в здоровье, а также практически здоровым женщинам старше 30 лет.

Поликлиника Медицинского города расположена по адресу: Тюмень, ул. Барнаульская, 32. Прием с 9 до 14 часов по предварительной записи. Записаться можно по телефону: (3452) 39-33-33.

Консультации проводятся бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС.

Отметим, что ежедневно в поликлинике Медицинского города 10 женщин впервые узнают о заболевании злокачественной опухолью. Из-за позднего обращения у каждой четвертой из них опухоль диагностируется в запущенной (неизлечимой) стадии. Вместе с тем больные, кому диагноз установлен на ранней стадии, излечиваются полностью и живут долгие годы. Причиной позднего обнаружения болезни является обстоятельство, что онкологические заболевания длительное время протекают бессимптомно.

Теги: Медгород , онкология , День здоровья , профилактика , женщины

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