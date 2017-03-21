Глава Сорокинского района контролирует выполнение просьб сельских жителей

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273 млн рублей составил объем инвестиций в Сорокинском районе в 2016 году (рост 118%). Об этом на встрече с жителями Знаменщиковского сельского поселения сообщил глава Сорокинского района Александр Агеев.

На территории района, по его словам, трудится 151 индивидуальный предприниматель и 45 юридических лиц. Количество работников в сфере малого и среднего бизнеса - 1 тыс. 22 человека.

За 2016 год в Сорокинском районе введено 32 объекта, в том числе 27 жилых домов общей площадью 2 тыс. 549 кв. м. На ремонт дорог и объектов ЖКХ ушло более 33 млн рублей. На организацию противопаводковых мероприятий выделено более 3 млн рублей.

На территории Знаменщиковского поселения деятельность по заготовке и реализации дров ведет ИП Спиридонов В. В. Люди очень благодарны этому молодому предпринимателю и надеются на дальнейшее сотрудничество с ним.

Посевные площади в районе составляют 1 тыс. 800 га. В 2016 году было заготовлено 4 тыс. ц сена, 1 тыс. 500 ц соломы, 700 т сенажа, 100 куб. м дров.

ЗАО "Маяк" оказывает услуги по распиловке, заготовке и вывозу дров, заготовке и вывозу сена, по опашке огородов, обрабатывает поля, заготавливает сено, зерно для ведения своего хозяйства, в котором имеется 140 голов крупного рогатого скота и десять лошадей. Огромную работу по подготовке техники к весеннее-полевым работам, уборке урожая и ежедневному подвозу кормов выполняют механизаторы.

Селяне получают возмещение части затрат на оплату процентов по кредитам и займам, взятым на развитие ЛПХ и других форм хозяйствования. Поддержку на развитие мясного или молочного животноводства, птицеводства, кролиководства и так далее можно получить, выиграв конкурс. По гранту "Начинающий фермер" условия таковы: собственные средства (10% от суммы гранта) и участие в данном проекте. Сдатчики молока, реализующие его через кредитные кооперативы, за литр будут получать не менее 20 рублей. Также в регионе действует программа "Пять плюс", направленная на оздоровление сельских территорий от лейкоза коров.

Газовая служба ежемесячно доставляет в поселение газ. Если есть изменения в дате его доставки, то граждан оповещают об этом. В 2016 году проведен капитальный ремонт котельной на ул. Советской.

На территории района работает 21 ФАП. Жителей обслуживают 14 фельдшеров. Для этого есть всего две машины, транспорт сильно изношен. Для каждой деревни разработан график, согласно которому в ФАПах ведется прием. В Знаменщиковское поселение фельдшер выезжает три раза в неделю. Когда машина не может выехать из-за поломки, фельдшер предупреждает об этом жителей. Она обратилась к руководству района с просьбой помощь в решении этой проблемы.

Жители также подняли вопросы ощебенения некоторых участков на территории поселения, необходимости установки ливневых труб на плотине. Глава района взял их на контроль, сообщает администрация Сорокинского района.

Соб. инф.