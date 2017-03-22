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Тюменским предпринимателям расскажут об эффективной модели кооперации в АПК

09:00 22 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Инвестиционная сессия о возможностях кооперации в сфере агропромышленного комплекса состоится в деловом доме "Столыпин" (2 этаж, зал "Уренгой") 31 марта с 13 до 16 часов.

Как сообщает пресс-служба Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области", в роли спикера выступит генеральный директор Национального союза производителей говядины, разработчик модели кооперации мясного скотоводства на основе глубокой специализации производственных процессов Роман Костюк. Данная модель кооперации позволяет наладить работу с крупными ритейлерами страны.

В ходе сессии участники получат информацию о перспективах роста и развития мясного бизнеса и конкурентоспособном производстве говядины. Спикер расскажет о новой модели кооперации в сельскохозяйственной сфере, успешно реализуемой более чем на 70 предприятиях в 38 регионах России, в том числе в Томской области.

Как показывает практика, тема сельскохозяйственной кооперации актуальна для тюменских предпринимателей. Онаа вызвала большой интерес у участников проекта "Школа фермера", который состоялся в 2016 году.

Участие в сессии бесплатное, обязательная предварительная регистрация, количество мест ограничено.

Более подробная информация и регистрация по телефону 8 (3452) 49-07-17 или по электронной почте frolova@iato.ru.

Теги: АПК , инвестиционная сессия , кооперация

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