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Роспотребнадзор защитил права потребителей АО "ТЭК"

17:32 21 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото АО «ТЭК»

Постановление по делу об административном нарушении по обращению АО "Тюменская энергосбытовая компания" в отношении ФГУП "Почта России" вынесло Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре.

Как сообщает пресс-служба компании, АО "ТЭК" обратилось в надзорный орган в интересах потребителя компании, проживающего в п. Приобье ХМАО-Югры. В октябре прошлого года при внесении оплаты за потребленную электроэнергию в отделении "Почты России" с него была взыскана комиссия в размере 10 рублей за услугу по приему платежа.

Тюменская энергосбытовая компания посчитала такие действия оператора незаконными, поскольку между АО "ТЭК" и ФГУП "Почта России" заключен агентский договор "Об осуществлении деятельности по приему платежей от физических лиц", согласно которому АО "ТЭК" полностью оплачивает "Почте России" расходы за оказание услуг по приему платежей. Таким образом, по мнению сбытовиков, почтовый оператор получал двойное вознаграждение с каждого платежа, ущемляя при этом права потребителей компании.

Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре согласилось с доводами энергетиков и вынесло постановление в их пользу. В документе говорится, что материалами дела подтверждается состав административного правонарушения, предусмотренный ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ – включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей. По мнению надзорного органа, вина ФГУП "Почта России" доказана и выражается в том, почтовый оператор ущемил права потребителя, включив условие по взиманию дополнительного вознаграждения за оказание услуги по приему платежа.

Постановлением Роспотребнадзора ФГУП "Почта России" привлечено к административной ответственности.

Теги: Тюменская энергосбытовая компания , Почта России

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