Главгосэкспертиза согласовала проект Лукойла по обустройству газоконденсатного месторождения на Ямале

gge.ru

Омский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение по проекту обустройства Южно-Мессояхского газоконденсатного месторождения в ЯНАО.

Эксперты пришли к выводу, что проектная документация и инженерные изыскания соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.

Южно-Мессояхское газоконденсатное месторождение было открыто в 1983 году главным Тюменским производственным геологическим управлением. Объект включен в нераспределенный фонд недр и относится к месторождениям Большехетской впадины, которые являются основой газодобычи ПАО "Лукойл" в России. Решение о возвращении Южно-Мессояхского месторождения в промышленную эксплуатацию было принято в рамках соглашения о сотрудничестве ПАО "Лукойл" с правительством Ямало-Ненецкого автономного округа на 2017-2019 годы.

Проект предусматривает обустройство 42 газовых и газоконденсатных скважин на девяти кустовых площадках Южно-Мессояхского месторождения, расположенного в Тюменской области. Общий объемный расход скважин, которые планируется пробурить, превысит 480 тыс. куб. м, а массовый – 500 тыс. килограммов в час. Максимальный объем добычи на объекте составит 4,58 млрд куб. м пластового газа и 660,9 тыс. тонн конденсата в год.

В соответствии с проектом, одобренным Главгосэкспертизой России, на участке возведут установку комплексной подготовки газа, проложат метанолопровод, газоотводы от кустов скважин, конденсатопровод внешнего транспорта, автомобильную дорогу и построят другие дополнительные объекты. Также проектом предусмотрено строительство промежуточного резервуарного парка, рассчитанного на хранение 2 тыс. куб. м конденсата, поступающего с Южно-Мессояхсовского и Хальмерпаютинского газокондексатного месторождения.

Цель обустройства – обеспечение процессов добычи и транспортировки газоконденсатной смеси. Добытый продукт будет поступать на установку для подготовки газа до соответствия требованиям СТО Газпром, далее через газопровод внешнего транспорта "Пякяхинское месторождение – Находкинское месторождение" на компрессорную станцию месторождений Большехетской впадины.

Полученный при подготовке газа нестабильный газовый конденсат отправят на площадку головных сооружений Пякяхинского месторождения для смешения с жидкими углеводородами. Для предотвращения образования гидратов в процессе добычи и подготовки газа предусмотрена подача метанола на обустраиваемые площадки кустов скважин и в технологический процесс подготовки. Для уменьшения его расхода будет обустроена регенерационная установка. Объекты подготовки и транспорта спроектированы на весь срок развития месторождения с учетом этапов ввода подобъектов без остановки добычи углеводородов.

Также для создания оптимальных условий пребывания рабочих на территории Южно-Мессояхского месторождения, находящегося в незаселенной зоне тундры, будут построены трехэтажное вахтовое общежитие со столовой и магазин.

Проект будет реализовываться за счет собственных средств компании, сообщает ФАУ "Главгосэкспертиза России".