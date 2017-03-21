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Владимир Якушев пригласил делегацию Индонезии на инновационный нефтегазовый форум в Тюмени

16:05 21 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Губернатор Владимир Якушев считает интересным направлением сотрудничества с Республикой Индонезией возможность поставок в эту страну Юго-Восточной Азии буровых установок, которые производятся на территории Тюменской области. Об этом губернатор заявил на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Индонезии в России Мохамадом Вахидом Суприяди, которая прошла в правительстве области.

"Несмотря на большую отдаленность у Тюменской области и Индонезии развиваются деловые отношения. В феврале 2015 года чрезвычайный и полномочный посол Индонезии посетил Тюменскую область. Он принял участие во втором инвестиционном форуме и встретился со студентами. В марте прошлого года сотрудники экономического отдела посольства Индонезии в России приняли участие в третьем инвестфоруме", - сообщил он.

Владимир Якушев отметил, что объемы двусторонней торговли Тюменской области в Индонезией в абсолютных цифрах невелики, но это повод поработать и расширить возможности сотрудничества.

"Это и сотрудничество в сфере пищевой промышленности, включая рыбную отрасль, - отметил губернатор. - Потенциал тюменских вузов позволяет обучать студентов важным для экономики Индонезии специальностям. Индонезия знакома тюменцам как страна великолепных туристических возможностей. Мы тоже могли бы предложить ряд направлений в области туризма - экстремальный, молодежный, медицинский, событийный".

Губернатор пригласил делегацию посольства Республики Индонезия совместно с представителями бизнеса страны, ориентированного на сотрудничество с российскими предпринимателями посетить Тюменскую области и принять участие в VIII инновационном нефтегазовом форуме, который состоится в сентябре 2017 года. Он также предложил рассмотреть возможность проведения Дней Индонезии в Тюменской области в 2018 году.

Борис Олейник

Теги: Индонезия , Тюменский инновационный нефтегазовый форум , сотрудничество , туризм , образование , Владимир Якушев , нефтегазовая отрасль

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