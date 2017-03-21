Минсалим Тимергазеев призвал к сохранению человеческих жизней на дорогах

Фото ОГИБДД МО МВД России «Тобольский»

Известный во всем мире тобольский косторез Минсалим Тимергазеев поддержал идею проекта социальной кампании #3500LIVES - не пить за рулем и управлять транспортом только в трезвом состоянии.

"Управление автомобилем нетрезвыми людьми – это грубое и недопустимое нарушение Правил дорожного движения. Я не пью и призываю всех водителей управлять автомобилями только трезвыми", - отметил Минсалим Тимергазеев .

В мастерской мастер показал коллекцию первых видов транспорта – сани-нарты. Он рассказал о символических образах животных в фольклоре народов Севера - медведе, олене, которых люди использовали для передвижения вместо автомобилей и провел мастер-класс по изготовлению фигурок из кости.

Минсалим Тимергазеев считает, что только совместными усилиями можно снизить уровень смертности на дорогах. Работы тобольского мастера демонстрируются в разных странах мира, он верит, что его призыв к дорожной безопасности будет услышан всеми людьми планеты, сообщает пресс-служба ОГИБДД МО МВД России "Тобольский".