Игра тюменского программиста поможет школьникам на дорогах

Фото пресс-службы ОГИБДД МО МВД России «Ишимский»

Викуловские школьники на уроках информатики изучают правила дорожной безопасности и создают безопасные маршруты Дом - Школа - Дом с помощью интерактивной игры "Мой безопасный путь в школу".

Как сообщает пресс-служба ОГИБДД МО МВД России "Ишимский", игру разработал тюменский программист Николай Шевцов специально для учащихся Викуловской школы. Главный персонаж игры "Супер Марио" в детских руках становится послушным пешеходом и помогает детям выбрать самый безопасный маршрут по сельским улицам.

Школьники в процессе игры обсуждают, как правильно и безопасно дойти до школы и обратно домой. Сотрудники ГИБДД рассказывают им, как нужно вести себя пешеходных переходах, а также в случае возникновения нештатной ситуации при переходе улицы. После игры каждый школьник нарисовал свой безопасный маршрут на специальных листовках и разместил их в дневнике.