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ГИБДД выясняет обстоятельства дорожного происшествия, в котором пострадала юная тюменка

16:38 21 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ГИБДД Тюменской области

16-летняя жительница областного центра, находясь в компании молодежи на ул. Грибоедова в Тюмени, вызвала такси через мобильное приложение. Водитель приехавшего по вызову "Форда" не убедился, что девушка села в машину, и автомобиль, начав движение, проехал ей по ноге.

Впоследствии врачи диагностировали у нее ушиб стопы. Сотрудники полка ДПС ГИБДД разыскали водителя, он был нетрезв. По словам 23-летнего молодого человека, жителя Заводоуковска, временно проживающего в Тюмени, он подрабатывал частным извозом, а алкоголь употребил после происшествия, приехав домой.

Закон запрещает водителю употреблять алкоголь после ДТП, к которому он причастен, и предусматривает за это такое же наказание, как за управление в нетрезвом виде, – штраф 30 тыс. рублей и лишение права управления на срок до двух лет. Автоинспекторы составили административный материал.

Ведется административное расследование. Автомобиль задержан на спецстоянке. Информацию по факту незаконной перевозки пассажиров сотрудники ГИБДД направят в подразделение экономической безопасности полиции для принятия мер.

Кроме того, выяснилось, что нелегальный таксист в марте заработал четыре штрафа за превышение скорости, что зафиксировали видеокамеры, на общую сумму 4 тыс. рублей, сообщает управление ГИБДД Тюменской области.

Соб. инф.

Теги: перевозка пассажиров , штраф , проверка , такси , дорожная авария , алкоголь , пешеходы

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