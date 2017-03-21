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Индонезию интересуют тюменская сталь, зерно и нефтегазовый комплекс

16:27 21 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Тюменская область - этот регион, который имеет огромный потенциал экономического сотрудничества с Индонезией. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Индонезии в России Мохамад Вахид Суприяди, который встретился с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым 21 марта.

"Тюмень стала одним из важных направлений для экспорта продукции из Индонезии, - подчеркнул он. - При общем торговом обороте с Россией в 2,6 млрд долларов – 700 млн - это торговля с Тюменской областью".

Посол отметил, что двусторонние отношения России и Индонезии заметно оживились после встречи президента Республики Индонезии Джоко Видодо с Владимиром Путиным в мае 2016 года в Сочи.

"Несмотря на экономический кризис в прошлом году общий размер двусторонней торговли Индонезии и России вырос на 37% и достиг боле чем 2,6 млрд долларов США", - отметил Мохамад Вахид Суприяди. Республика поставляет в Тюменскую область, текстиль, мебель, электронику.

В Тюмени делегация посольства Республики Индонезии посетила несколько предприятий, Тюменский технопарк, индустриальные парки.

admtyumen.ru

"Я крайне впечатлен вашим сталелитейным заводом, - заявил посол журналистам. - Индонезия очень активно развивается и для ее инфраструктурных проектов необходима, в частности, сталь. Российские технологии высоки, и в этой связи нам крайне интересно сотрудничество в этой области. Я также посетил технопарк, где у нас помимо интересной экскурсии была беседа с руководством, и мы пришли к выводу, что возможно сотрудничество между предприятиями технопарка и Индонезией. Мы планируем обмен информацией между двумя высшими учебными заведениями Индонезии и технопарком, быть может, даже наши лекторы будут читать свои лекции посредством видеоконференции".

Мохамад Вахид Суприяди заявил также об интересе его страны к нефтегазовой отрасли тюменского региона, и к зерну, который выращивается на сибирских полях. "В прошлом году мы впервые закупили российское зерно, -отметил он. - Почему бы не закупать его и у тюменских крестьян".

Посол Индонезии пригласил губернатора и деловые круги Тюменской области принять участие во втором фестивале "Индонезия", который пройдет в Москве в августе. "Мы рассчитываем, что на него прибудет около 800 представителей культуры и бизнеса Индонезии", - сообщил он.

Борис Олейник

Теги: Индонезия , зерно , сотрудничество , УГМК-Сталь , АПК , тюменский технопарк , Владимир Якушев

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