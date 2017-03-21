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Владиславу Крапивину посвятили астероид

17:21 21 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
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Малой планете №407243 главного пояса астероидов Солнечной системы присвоили имя KRAPIVIN в честь детского писателя Владислава Крапивина.

Научное открытие астероида принадлежит московскому астроному Тимуру Крячко. Он нашел небесное тело в 2009 году, работая в Северокавказской радиоастрономической обсерватории "Зеленчукская".

"В его книгах рассказывается о людях, живущих высокими идеалами дружбы, любви, чести, верности. Главная тема его произведений - ответственность взрослых за детей. А это в нашем мире будет актуально всегда. Кроме этого Владислав Крапивин - автор великолепных, захватывающих фантастических произведений, где возможны перемещения в параллельные миры и дальние космические путешествия, и приключения на астероидах", - гласит официальное обоснование автора открытия.

Международный астрономический союз утвердил имя астероида и опубликовал официальные данные 14 ноября 2016 года.

Как сообщает агентство "Интерфакс-Урал", 22 марта на общем сборе, приуроченном ко Дню весеннего равноденствия, Владиславу Крапивину торжественно вручат сертификат Международного астрономического союза о присвоении малой планете №407243 имени KRAPIVIN. Писателя поздравят первый заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Нина Журавлева, представитель московского астронома Тимура Крячко и старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Дмитрий Гулютин.

Владислав Крапивин - известный советский и российский детский писатель. Он родился в Тюмени в 1938 году. За пятьдесят лет литературной деятельности написал более 450 романов, повестей, рассказов, стихов. Его книги включены в "Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества", "Библиотеку приключений и научной фантастики", "Библиотеку мировой литературы для детей", в японскую 26-томную серию "избранные сочинения русских писателей для подростков", серию "Отцы-основатели". На многих всероссийских конкурсах Владислав Крапивин неоднократно отмечался как лучший детский писатель России.

Соб. инф.

Теги: космос , астероид , Владислав Крапивин

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