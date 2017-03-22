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В Тюмени собрались лучшие специалисты России по малоинвазивным методам хирургии позвоночника

11:56 22 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы ФЦН

Международная конференция "Минимально инвазивная хирургия позвоночника" стартовала на базе Федерального центра нейрохирургии Тюмени.

В ней участвуют 20 специалистов из Перми, Челябинска, Москвы, Сургута, Владивостока, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Барнаула, Ханты-Мансийска.

Фото пресс-службы ФЦН

По словам главного врача тюменского центра профессора Альберта Суфианова, особое внимание организаторы уделили подбору лекторского состава. В него вошли лучшие специалисты в области хирургии позвоночника: завкафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова Дмитрий Пташников и врач-нейрохирург Университетской клиники в Градец-Кралове (Чешская Республика) Томаш Хоссу.

Фото пресс-службы ФЦН

"Отбор экспертов проводился тщательно, учитывались профессиональные качества и достижения лекторов. Мы надеемся, что все участники по завершении курса получат новый опыт, который смогут активно применять на практике. Предлагаю коллегам как можно больше общаться друг с другом и делиться знаниями", - сказал Альберт Суфианов, приветствуя участников.

Профессор Дмитрий Пташников рассказал слушателям историю развития минимально инвазивных методов в хирургии позвоночника и отметил, что ФЦН Тюмени совершил большой рывок в работе за последние четыре года, в том числе, по этому направлению.

Особый интерес участников вызвала лекция чешского гостя Томаша Хоссу о показаниях и противопоказаниях к минимально инвазивному вмешательству.

После лекций состоялся мастер-класс по "живой нейрохирургии": специалисты могли наблюдать за операцией посредством 3D-трансляции.

Отметим, что на второй день конференции запланированы лекции Томаша Хоссу и Дмитрия Плашникова о возможных осложнениях при минимально инвазивной хирургии. Заведующий нейрохирургическим отделением №3 ФЦН Валерий Манащук расскажет о хирургии позвоночника с использованием стабилизирующих систем под нейронавигационным контролем.

Затем слушатели рассмотрят клинические случаи и будут наблюдать за проведением операции. В заключение конференции всем участникам вручат сертификаты.

Теги: Альберт Суфианов , конференция , медицина , Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени

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