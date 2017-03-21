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Тюменская область - отличник здравоохранения

19:29 21 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

Отличную оценку поставил системе здравоохранения Тюменской области Росздравнадзор по итогам 2016 года. Такого результата добились только три региона России, сообщила в интервью обозревателю "Тюменской линии" руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу Елена Левкина.

"Росздравнадзор оценивал все российские регионы с точки зрения качества и безопасности медицинской помощи. С учетом таких показателей, как снижение смертности и заболеваемости, проведение диспансеризации и ее качество, лекарственное обеспечение, профилактическая работа, Тюменская область попала в число регионов, занявших первое место. Аналогичного результата добились только Томская область и Хабаровский край. Три отличника на всю страну", - рассказала Елена Левкина.

По словам руководителя территориального органа Росздравнадзора, количество жалоб на качество медицинских услуг в Тюменской области ниже, чем на Ямале и в Югре.

"Общее количество поступающих от тюменцев жалоб на качество медицинских услуг не уменьшается. Но, по нашим оценкам, это связано с ростом гражданской активности жителей региона. Мы, действительно, выявляем нарушения. Однако, количество жалоб, которые по итогам наших проверок признаются обоснованными, остается практически стабильным - не уменьшается, но и не растет. Нужно усиливать контроль за качеством работы системы здравоохранения", - подчеркнула Елена Левкина.

Евгений Бабенко

Теги: здравоохранение , медицина , Росздравнадзор , качество жизни

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