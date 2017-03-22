Владимир Якушев: четыре федеральных проекта в сфере здравоохранения реализуют в регионе

admtyumen.ru

Четыре приоритетных федеральных проекта в сфере здравоохранения будут реализованы в Тюменской области в течение двух-трех лет. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая на заседании регионального Совета по здравоохранению.

"Один из важнейших проектов направлен на снижение материнской и младенческой смертности, совершенствование оказания помощи женщинам и детям. Сегодня действующая в Тюменской области сеть перинатальных центров решает целый комплекс задач - от планирования семьи и подготовки к рождению ребенка до выхаживания недоношенных новорожденных с применением высокотехнологичных методик реабилитации. Региональные показатели материнской и младенческой смертности, отражающие не только состояние здравоохранения, но и социально-экономическое развитие региона в целом, сегодня находятся на уровне лучших российских и мировых значений", - отметил Владимир Якушев.

Основной задачей последних лет неизменно остается планомерное снижение смертности, особенно трудоспособных граждан, сказал глава региона.

"На решение этой задачи направлены все основные ресурсы здравоохранения, как кадровые, так и организационные, и материальные. По-прежнему среди основных причин смертности населения в Тюменской области почти пятьдесят процентов занимают болезни системы кровообращения. В связи с этим особенно актуален комплексный подход к диагностике, лечению и эффективной профилактике артериальной гипертонии",- подчеркнул Владимир Якушев.

В клиниках региона пациенты получают высокотехнологичную кардиологическую помощь, качество которой за последние пять лет существенно улучшилось, добавил губернатор. Внедряются новые технологии, начали работу сосудистые центры, укомплектованные современным оборудованием и квалифицированными специалистами.

"Однако стоит отметить, что таких сложных заболеваний, как инфаркт и инсульт, можно избежать. Наши врачи спасают огромное количество человеческих жизней в ситуациях, которые очень часто можно было бы предотвратить. Мы должны опираться на ответственное отношение людей к своему здоровью, развивать профилактическую помощь на всех уровнях, повышать информированность населения и профессиональный уровень медицинского сообщества", - подчеркнул Владимир Якушев.

Евгений Бабенко