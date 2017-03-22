Новый медицинский вертолет получит Тюменская область

Фото ИА "Тюменская линия"

Новый вертолет МИ-8МТВ, оборудованный современным медицинским модулем, получит авиакомпания "Ютэйр" в конце 2017 года. Воздушное судно будет использоваться для оказания экстренной медицинской помощи жителям Тюменской области.

Об этом сообщила в докладе на заседании регионального Совета по здравоохранению первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик.

"Новый приоритетный федеральный проект реализуется для обеспечения жителей труднодоступных районов современной и качественной медицинской помощью. Тюменская область участвует в нем на условиях софинансирования. Из федерального бюджета выделяется 32 миллиона рублей, из регионального - 46 миллионов рублей. Вертолет Ми-8, который регион получит в рамках проекта, оснащен прибором искусственной вентиляции легких, дефибриллятором и другим медицинским оборудованием", - рассказала первый заместитель губернатора.

Прибыв в отдаленный населенный пункт на этом воздушном судне, врачи смогут не только обеспечить доставку экстренного пациента в больницу, но и оказать квалифицированную помощь прямо на борту, добавила Наталья Шевчик.

Необходимо отметить, что оказание медицинской помощи жителям труднодоступных населенных пунктов - очень актуальная задача для региональной системы здравоохранения.

"В труднодоступных районах области расположен 31 населенный пункт. В 2016 году для оказания медпомощи было совершено 103 вылета самолета. Вывезено 168 пациентов. Кроме того, в труднодоступные населенные пункты выезжали реанимобили. Поступило свыше 1 тысячи 700 вызовов, помощь получили более тысячи человек", - сообщила Наталья Шевчик.

Евгений Бабенко