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Бизнес северных регионов приедет в Тюмень с деловой миссией

11:45 22 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
НП «Тюменский деловой Клуб»

Сбор заявок на межрегиональный конкурс "Лидер доверия потребителей-2017" продлили до 10 апреля из-за большого количества участников.

Генеральный директор многопрофильного центра "Созвездие Югры", исполнительный директор РО ООО по ХМАО и Югре "Опора России", член ООО "Деловая Россия" Ольга Сенгес рассказала о целях и задачах конкурса. "Как отметил в ежегодном послании Владимир Путин, развитие межрегиональных отношений является приоритетным направлением в укреплении малого и среднего бизнеса в России. Ханты-Мансийское региональное отделение общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" ведет активную работу в данном направлении, организовывая межрегиональные конкурсы, бизнес-миссии и форумы на территории Югры.  Мы взаимодействуем с предпринимательством Тюменской, Томской областей и Уральского федерального округа. Цели и задачи подобных мероприятий - поиск новых каналов сбыта продукции и услуг, стимулирование спроса и популяризация  продукции, содействие в поиске деловых контактов, обмен опытом, создание благоприятных условий для развития предпринимательства", - добавила она.

По словам генерального директора Тюменского делового клуба Марии Шатохиной, предприниматели и производители Тюменской области заинтересованы в сотрудничестве и развитии новых каналов сбыта продукции. "С огромным удовольствием предприниматели участвуют в мероприятиях, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, позволяющих популяризировать продукцию и услуги в соседних регионах России. Об этом говорит промежуточный анализ статистики региональной принадлежности участников конкурса "Лидер доверия потребителей" - половина из них тюменские предприятия", - считает она.

Предприниматели и представители региональной власти ХМАО-Югры в рамках закрытия конкурса "Лидер доверия потребителей" готовят деловой визит на 27 апреля в Тюмень. Они представят на выставке-ярмарке свою продукцию, услуги тюменским предпринимателям для взаимовыгодного сотрудничества, обмена контактами и опытом.  

Кроме того, 23 мая во Дворце искусств в Нижневартовске состоится межрегиональный форум для малого и среднего предпринимательства "СВОИ", приуроченный ко Дню российского предпринимательства, куда приглашают представителей тюменского бизнеса. Для них будет организована встреча, доставка, общение с представителями бизнеса северных городов.

Теги: предприниматели , Опора России , Югра

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