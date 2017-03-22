Андрей Артюхов и Фуат Сайфитдинов обсудили перспективы развития шахмат в регионе

Фото Тюменской областной думы

Автор пособия "Шахматы в школе" педагог Екатерина Прудникова прибыла в Тюмень для участия в областной конференции "Современная начальная школа: обучение, воспитание, развитие", которая состоялась в облдуме.

С ней встретились первый заместитель председателя Тюменской областной думы, глава фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов и председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению регионального парламента, координатор партийного проекта "Шахматы - в школы, шахматы – в детские сады" Фуат Сайфитдинов, сообщает управление по обеспечению информационной политики Тюменской областной думы.

Екатерина Прудникова рассказала о новом учебнике для детей и подростков, который может поступить в библиотеки всех школ России. Издание проходит экспертизу, и автор надеется, что к концу марта на него сделают положительное заключение. Обучающий курс на четыре года войдет в обязательный всероссийский список учебников, который составило Министерство образования страны. По словам Прудниковой, у тюменских школьников есть все шансы в числе первых получить новое издание.

Фото Тюменской областной думы

"Тюменская область меня приятно удивила высоким уровнем развития шахматных секций и школ. Очень важно, что шахматами занимаются дети дошкольного возраста. Во многих общеобразовательных учреждениях проходят уроки интеллектуальной игры. Ведь шахматы учат размышлять, предвидеть, продумывать действия на несколько шагов вперед. Вы впереди планеты всей. Опыт ваш ценен, и многие регионы могут брать его за основу", - рассказала Екатерина Прудникова.

Во время встречи с депутатами облдумы Екатерина Прудникова попросила найти возможность поддержать инициативу по выпуску учебника. Она рассказала Андрею Артюхову и Фуату Сайфитдинову, что учебник получился многоплановым. Помимо игры в нем рассказывается о великих шахматистах, он учит стратегическому и логическому мышлению. К изданию прилагаются методические материалы для педагога.

"С учетом динамики, с которой шахматы развиваются в Тюменской области, учебники, безусловно, нужны. У нас есть обучающие пособия, но московский опыт, я уверен, будет полезен. У нового курса есть перспективы войти в список обязательных по стране. Мы проанализируем материалы вместе с профессионалами и попробуем их внедрить. Если издание подойдет, то постараемся сделать так, чтобы эти учебники появились в школах Тюменской области", - отметил Фуат Сайфитдинов.

Андрей Артюхов подчеркнул, что проект партии "Единая Россия" "Шахматы - в школы, шахматы – в детские сады" - один из самых успешных. Лепту в его реализацию вносят депутат Госдумы России, знаменитый шахматист Анатолий Карпов, депутат облдумы Фуат Сайфитдинов, руководитель областной шахматной федерации Геннадий Шантуров. Серьезно поддерживают развитие этого вида спорта депутаты-единороссы. Члены фракции в 2016 году выделили на развитие шахмат в детских учреждениях региона более 1 млн 300 тыс. рублей. Благодаря этому закуплен инвентарь, проводятся соревнования.

Фото Тюменской областной думы

"Очень полезная часть проекта – игра в шахматы во дворах в летнее время. Такие турниры мы провели в Ишиме, Тобольске, Ялуторовске. Отрадно видеть, когда все поколения семьи вместе соревнуются в интеллектуальном виде спорта. Это существенный вклад в дело сохранения института семьи. Проект имеет важное социальное значение", - подчеркнул первый вице-спикер регионального парламента.

Соб. инф.