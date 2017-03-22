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Весенний отдых школьников региона будет захватывающим

12:29 22 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
www.rerik.ru

Более 1,5 тыс. детей отдохнут в детских оздоровительных центрах Тюменской области во время весенних каникул.

Об этом рассказала генеральный директор областного детского оздоровительно-образовательного центра "Ребячья республика" Лариса Шилова.

"13 оздоровительных организаций круглогодичного действия примут детей во время весенних каникул: семь областных и шесть муниципальных. "Ребячья республика" примет 530 человек. В филиале "Ребячьей республики" пройдет профессиональная сессия учебно-научной школы ТюмГУ для победителей и призеров интеллектуальных мероприятий. 100 детей с ограниченными возможностями здоровья отдохнут в центре "Родник", из них 34 ребенка без сопровождения взрослых и 66 детей в сопровождении взрослых", - пояснила она.

По словам Ларисы Шиловой, детей ждет множество культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятий: "Запланированы смены социально-педагогической, художественно-эстетической, научно-технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной и творческой направленности. Будет множество кружков. Каждый ребенок будет вовлечен в процесс и каждый найдет занятия по интересам. Смены будут с захватывающими сюжетами. В "Олимпийской Ребячке" пройдет художественно-эстетическая смена "Тайна 3D". Ребята интересно и весело проведут время, найдут новых друзей и встретятся со старыми".

Для детей с ограниченными возможностями здоровья будут организованы мероприятия и процедуры согласно индивидуальным программам реабилитации, в том числе санаторно-курортное лечение.

"С детьми будут работать логопеды и психологи, будут проводиться культурно-досуговые, спортивно-оздоровительные и социально-трудовые мероприятия. Все дети могут посетить творческие мастерские", - сообщила Лариса Шилова.

Ирина Шемякина

Теги: Лариса Шилова , школьники , Ребячья республика , Олимпийская Ребячка , особые дети , весенние каникулы

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