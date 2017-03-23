Провести выходные на лыжне можно в "Жемчужине Сибири"

Фото ЦПСР Л. Н. Носковой

Областные соревнования по лыжным гонкам на призы мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР Анатолия Мельникова пройдут в центре "Жемчужина Сибири" 26 марта.

Соревнования в честь Анатолия Мельникова проводятся с 1998 года. Ежегодно в них принимают участие любители спорта и активного отдыха всех возрастов.

Первыми на лыжню выйдут юные спортсмены, а завершат соревнования лыжники пожилого возраста. Победителей и призеров ожидают дипломы, медали и памятные призы, сообщает Центр подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой.

В 8 часов начнется регистрация участников, предварительные заявки необходимо направить на адрес электронной почты 83452779079@mail.ru. Подробную информацию предоставят по телефону: (3452) 217-807 (доб. 2).

Соб. инф.