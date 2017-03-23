up

23.03.2017 четверг

EUR 62.2699

USD 57.636

В Тюмени -1..1 С 4 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Археологический музей-заповедник представит металл в культуре угорских народов

11:23 23 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото с сайта museum-72.ru

Выставка "Металл в культуре угорских народов" откроется в Археологическом музее-заповеднике на оз. Андреевском 1 апреля.

Как сообщается на сайте музейного комплекса им. И. Я. Словцова, на выставке будет представлено снаряжение для охоты и рыбалки, домашняя утварь XIX-XX веков, выполненные из металла: наконечник гарпуна на тюленя, стрела для самострела на выдру, острога для ловли налимов, крюк для вытаскивания осетров, стрела для лосиного самострела, капкан на среднего зверя, копье на медведя, стрела для лука, тесло для выделки лодок и мелкой корчевки, колокольчик подшейный для оленя, котел, котелок, сковорода, терка, чайник с крышкой, шкатулка-копилка, коробка жестяная со съемной крышкой, ключ замочный, нож с рукояткой из кап-корня, ножны, сечка, ножницы кованые для резания шкур, скребок для первичной обработки шкур, приспособление для разминания кожаных ремней, стружок двуручный для изготовления лыж.

Кроме того, будут экспонироваться предметы не утилитарного характера: украшения для женского головного убора, накосные украшения, подвески, бубенчики, перстень щитковый, кольцо пластинчатое и др.

Запись на экскурсию по телефону: (3452) 76-67-67. Режим работы музея: среда – воскресенье с 10 до 18 часов (касса до 17 часов 30 минут), понедельник, вторник – выходные.

Теги: археологический музей-заповедник , выставка

Последние новости

13:02 Провести выходные на лыжне можно в "Жемчужине Сибири"
12:51 Томаш Хоссу: тюменские нейрохирурги – профессионалы высшего класса Фото
12:40 На Тобольской площадке СИБУРа обучают студентов по дуальной программе Фото
12:29 В Тюмени стабильная ситуация в сфере межнациональных отношений
12:18 Программа капремонта многоквартирных домов в Тюмени дает результаты
12:07 В Сургуте молодые девушки украли чехлы для телефонов на одиннадцать тысяч рублей
11:56 После поражения тюменка осталась в Челябинске
11:45 Тюменские дети создали азбуку города
11:34 На улице Республики автомобиль сбил девушку и уехал, водитель разыскивается Фото
11:23 Археологический музей-заповедник представит металл в культуре угорских народов
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев примет участие в форуме коренных народов Севера в Салехарде

Владимир Якушев и Александр Клюкин обсудили итоги выборов-2016

Владимир Якушев распорядился выделить средства для установки станций очистки воды в Тюменском районе

Политика

Тюмень и Индонезия намерены укреплять сотрудничество в ряде отраслей

В Тюменской области наметили пути модернизации и развития внутреннего водного транспорта

Заседание регионального парламента началось в Тюмени

Экономика

Программа капремонта многоквартирных домов в Тюмени дает результаты

СИБУР все больше применяет отечественные контрольно-измерительные приборы

Бизнес северных регионов приедет в Тюмень с деловой миссией

Общество

Томаш Хоссу: тюменские нейрохирурги – профессионалы высшего класса

На Тобольской площадке СИБУРа обучают студентов по дуальной программе

В Тюмени стабильная ситуация в сфере межнациональных отношений

Спорт

Провести выходные на лыжне можно в "Жемчужине Сибири"

После поражения тюменка осталась в Челябинске

Юные баскетболистки поспорят за звание чемпионок города

Происшествия

В Сургуте молодые девушки украли чехлы для телефонов на одиннадцать тысяч рублей

На улице Республики автомобиль сбил девушку и уехал, водитель разыскивается

На Ямале завели уголовное дело на ревнивца
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+