Археологический музей-заповедник представит металл в культуре угорских народов

Фото с сайта museum-72.ru

Выставка "Металл в культуре угорских народов" откроется в Археологическом музее-заповеднике на оз. Андреевском 1 апреля.

Как сообщается на сайте музейного комплекса им. И. Я. Словцова, на выставке будет представлено снаряжение для охоты и рыбалки, домашняя утварь XIX-XX веков, выполненные из металла: наконечник гарпуна на тюленя, стрела для самострела на выдру, острога для ловли налимов, крюк для вытаскивания осетров, стрела для лосиного самострела, капкан на среднего зверя, копье на медведя, стрела для лука, тесло для выделки лодок и мелкой корчевки, колокольчик подшейный для оленя, котел, котелок, сковорода, терка, чайник с крышкой, шкатулка-копилка, коробка жестяная со съемной крышкой, ключ замочный, нож с рукояткой из кап-корня, ножны, сечка, ножницы кованые для резания шкур, скребок для первичной обработки шкур, приспособление для разминания кожаных ремней, стружок двуручный для изготовления лыж.

Кроме того, будут экспонироваться предметы не утилитарного характера: украшения для женского головного убора, накосные украшения, подвески, бубенчики, перстень щитковый, кольцо пластинчатое и др.

Запись на экскурсию по телефону: (3452) 76-67-67. Режим работы музея: среда – воскресенье с 10 до 18 часов (касса до 17 часов 30 минут), понедельник, вторник – выходные.