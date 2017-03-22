СИБУР все больше применяет отечественные контрольно-измерительные приборы

фото СИБУРа

Российские производители контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, начиная с 2017 года, могут полноценно конкурировать с иностранными компаниями. Это отметил на совещании по импортозамещению в сфере автоматизации, организованной ПАО СИБУР, член правления компании, директор по эффективности производства Рустам Галиахметов.

"Планируется, что в 2017 году более 90% подгрупп номенклатуры контрольно-измерительных и средств автоматики компании будут c приборами от отечественных производителей", - отметил он.

По словам руководителя центра "Метрология" СИБУРа Эдуарда Гершмана, лет 20 назад российская промышленность практически перестала выпускать средства автоматизации, и российские предприятия нефте- и газопереработки серьезно наполнились импортной техникой.

"Сегодня тенденция поменялась, - отметил он. - Постепенно отечественные средства автоматизации нагоняют мировые стандарты: начинают применяться микропроцессорные устройства, цифровые протоколы передачи данных, современные средства настройки. Другими словами, отечественные приборы становятся универсальными, современными и цифровыми. Именно такими, какие требуются нашим производствам. Мы начинаем насыщать наше производство отечественным оборудованием. Это очень важно: автоматизация – одна из основ ведения технологического режима, все технологические режимы в СИБУРе ведутся с помощью автоматических систем управления".

СИБУР по данным Рустама Галиахметова, реализует поступательную программу по импортозамещению оборудования и комплектующих. "В 2016 году на предприятиях СИБУРа была проведена опытно-промышленная эксплуатация средств измерений, изготовленных отечественными производителями. В результате, предприятия холдинга отказались от закупки датчиков температуры, избыточного и дифференциального давления, а также показывающих манометров импортного производства. Экономический эффект на одном из предприятий, полученный от мероприятий по импортозамещению, составил более 25%. За счет приобретения оборудования и комплектующих у отечественных производителей в целом по компании в 2016 году был достигнут экономический эффект в несколько сотен миллионов рублей, в результате чего произошло снижение затрат на 2% на поддержание основных фондов".

В совещании по импортозамещению в СИБУРе приняли участие представители всех предприятий компании, использующих системы автоматизации, а также более 30 производителей.

"И это те предприятия, которые имеют прямую заинтересованность в сотрудничестве, а это не просто какие-то намерения - есть конкретные действия по поставкам того или иного оборудования. Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве и контрактах на взаимовыгодных условиях. В тюменском регионе мы плотно работаем с компаниями "СибНА", ГМС "Нефтемаш", "Взлет-Тюмень" - отметил Рустам Галиахметов.

В ходе мероприятия проведен анализ технологий и оборудования отечественных производителей, знакомство с их новыми разработками.

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Борис Олейник