Выставка "Религиозные традиции народов Сибири" откроется на озере Андреевском

Фото с сайта museum-72.ru

Выставка "Религиозные традиции народов Сибири" откроется в Археологическом музее-заповеднике на оз. Андреевском 1 апреля.

Как сообщается на сайте музейного комплекса им. И. Я. Словцова, на выставке будет представлено более сотни предметов XVII-XX веков, связанных с проведением ритуально-обрядовой деятельности угорских и самодийских народов: одежда (головные уборы и рукавицы исполнителя священных песен и танцев на медвежьем празднике), музыкальные инструменты (бубен шамана, варган, наркас юх и другие), жертвенное покрывало, обрядовые маски, палки для счета песен, деревянные фигуры идолов, куклы, обереговые металлические украшения.

Запись на экскурсию по телефону: 8 (34-52) 76-67-67. Режим работы музея: среда – воскресенье с 10 до 18 часов (касса до 17 часов 30 минут), понедельник, вторник – выходные.