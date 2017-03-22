Новые требования к специалистам в сфере ТЭК обсудят на круглом столе в технопарке

Круглый стол "Повышение качества подготовки кадров как фактор инновационного развития ТЭК" пройдет в зале "Президент" Тюменского технопарка 30 марта.

В программу мероприятия войдут доклады как ежегодных участников - представителей Тюменского индустриального университета, ООО "РН-Уватнефтегаз", ООО "Газпром геологоразведка", ООО "СИБУР", ЗапСибБурНИПИ, - так и новых спикеров из ООО "РН-Пурнефтегаз", Тобольского многопрофильного техникума, Консорциума "Международный объединенный учебный центр". Тему с кадрами в нефтегазовом сервисе раскроет докладчик от ООО "Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс".

Основная цель круглого стола: координация действий представителей кадровых служб нефтегазовых, нефтесервисных предприятий с органами власти и учреждениями образования с учетом современных требований к специалистам в сфере ТЭК.

Вопросы развития высшей школы подготовки кадров традиционно в центре внимания участников совещания в Тюмени. Но по мнению заслуженного геолога России, директора ЗапСибБурНИПИ Яраги Курбанова, предприятия ТЭК остро нуждаются в специалистах среднего звена.

"Представляется необходимым возрождение института профессионально-технического – ПТУ (лицеи) и специального профессионального образования - техникумов (колледжей). Имеет смысл также разделить ведомственное подчинение высшего, среднего специального образования и подготовку рабочих кадров", - считает Курбанов.

При этом обучение специалистов не должно заканчиваться вузовским или ссузовским дипломом, уверен региональный директор Консорциума "Международный объединенный учебный центр", директор ДПО "Нефтегазовый образовательный центр" Юрий Маковский. По его мнению, предприятиям ТЭК стоит больше уделять внимания повышению квалификации специалистов, поскольку технологии в нефтегазодобыче меняются постоянно.

"В законодательстве не определено, как часто специалисты должны проходить курсы повышения квалификации. Такие решения остаются за руководителями предприятий, которые не всегда понимают необходимость регулярного роста уровня профессионализма персонала", - считает Юрий Маковский.

В 2017 году предполагается сделать особый акцент на подготовке квалифицированных рабочих кадров и одновременно с этим сформулировать потребности нефтегазового сервиса с точки зрения инновационного развития отрасли. Участники круглого стола посетят с экскурсией Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства, где готовят ряд специалистов нефтегазового сектора.

Круглый стол пройдет с 10 до 17 часов. Начало регистрации участников в 9 часов 30 минут.

Соб. инф.