Владимир Якушев распорядился выделить средства для установки станций очистки воды в Тюменском районе

admtyumen.ru

Жители Тобольского района обратились к губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву с просьбой выделить средства из областного бюджета на проведение ремонта кровли в байкаловской средней школе и установке в с. Верхние Аремзяны нового ФАПа.

Глава области провел личный прием граждан в региональной приемной президента России. Жители сел Мальково и Салаирка Тюменского района рассказали губернатору, что качество воды в их населенных пунктах далеко от норм и попросили выделить администрации муниципалитета субсидии для установки блочно-модульных станций водоочистки с резервуаром на существующих системах централизованного водоснабжения. Владимир Якушев подписал распоряжения о выделении средств на эти нужды и взял каждый вопрос на личный контроль.

Материальную помощь также получат вдова участника Великой Отечественной войны, нуждающаяся в благоустроенном жилье, и попавший в дорожно-транспортное происшествие тюменец, который проходит лечение в курганской больнице. Ему необходима транспортировка и реабилитация в медучреждениях Тюменской области.

Соб. инф.