Знатоки военной истории России поспорят в финале викторины в Тюмени

Фото из официальной группы департамент по спорту и молодежной политике Тюмени в ВК

Финал интеллектуальной викторины "Ратные страницы истории Отечества", проходящей в рамках городского военно-патриотического фестиваля "Виват, Россия!", состоится в конференц-зале областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева (Орджоникидзе, 59) 23 марта, начало в 15 часов.

Из 20 команд-участников первого тура в финал вышли восемь: "Рысь - 1", "Гвардии дети-1", "Гвардии дети-2", "Мираж-2", "Рысь-2", "Мираж-1, "Шторм-1" и "Рысь-3". В составе каждой команды по три интеллектуала в возрасте от 11 до 17 лет.

В последнем туре ребятам предстоит ответить на вопросы по темам: награды России, история Великой Отечественной войны, памятники воинам, в том числе установленные на территории Тюмени, а также правильно соотнести исторические события и даты. Победители интеллектуальной викторины будут оглашены на закрытии военно-патриотического фестиваля "Виват, Россия!", которое состоится 28 марта во дворце творчества и спорта "Пионер", сообщает городской многопрофильный центр.