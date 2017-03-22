Любителя пьяной езды в Тобольске утихомирил суд

Фото следственного комитета РФ

На четыре месяца лишения свободы за пьяную езду осужден 20-летний водитель в Тобольске.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в августе 2016 года приговором мирового судьи житель Тобольска 20-летний Вадим Лоханов был осужден за пьяную езду к 280 часам бесплатных общественных работ. Кроме того, он на 2 года 8 месяцев был лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Молодой водитель должных выводов не сделал.

Ночью 17 января 2017 года он в гостях у приятеля пил пиво, а под утро на Toyota Camry поехал домой. На иномарку, которая по Комсомольскому проспекту ехала со скоростью около 20 км в час, обратил внимание автопатруль полиции. Машину остановили и водителя попросили предъявить документы. Во время общения с Лохановым сотрудник полиции почувствовал запах алкоголя. Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель пьян.

Суд назначил Лоханову четыре месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.