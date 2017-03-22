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Истязатель и насильник из Пыть-Яха проведет за решеткой долгие годы

14:19 22 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
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11 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима – такой приговор вынес суд жителю Пыть-Яха 1989 года рождения.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 117, ч. 2 ст. 139, п. "б" ч. 2 ст. 131, п. "б" ч. 2 ст. 132, ч.1 ст. 161 УК РФ (истязание, незаконное проникновение в жилище, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, грабеж).

Установлено, что в июле 2016 года около 23 часов молодая женщина возвращалась домой из магазина. В тот момент, когда она открывала входную дверь, вместе с ней в квартиру проник неизвестный ей мужчина, который несколько раз ударил потерпевшую и, угрожая, совершил ее изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Кроме этого мужчина забрал у потерпевшей 3 тыс. рублей, сообщает региональное управление СК РФ.

Сыщики раскрыли преступление по горячим следам, и в течение первых суток мужчина был задержан. По ходатайству следователя на период расследования судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Во время изучения уголовного дела был выявлен дополнительный факт противоправной деятельности обвиняемого, а именно, установлено, что в течение продолжительного времени мужчина избивал свою сожительницу. Учитывая систематичность нанесения побоев, его действия были квалифицированы как истязание.

Теги: следственный комитет , суд

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