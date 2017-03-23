Межвузовская студенческая олимпиада стартует в Тюмени

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Областная межвузовская студенческая олимпиада "Интеллект-2017" состоится в Тюмени с 25 по 26 апреля. Более 400 студентов из Тюменской области и Югры будут состязаться по 40 номинациям.

Как сообщает областной департамент образования и науки, студенты решат конкурсные задания по 29 дисциплинам: русскому и иностранному языкам, математике и физике, химии и биологии, психологии и педагогике, философии и истории, менеджменту и другим предметам.

Соревнования гуманитариев пройдут на базе Тюменского государственного университета, умники и умницы по циклу естественнонаучных и технических дисциплин соберутся в Тюменском индустриальном университете.

В свободное время ребят ждут тематические тренинги и мастер-классы, направленные на развитие логического мышления, навыков решения олимпиадных заданий, публичного выступления.

Студенты всегда с большим интересом участвуют в интеллектуальных состязаниях. Многие из них становятся неоднократными победителями и призерами, прославляя alma mater своими именами.

Олимпиада проходит с 1998 года. Она помогает совершенствовать качество подготовки специалистов, повышать интерес студентов к выбранной профессии, выявлять одаренную молодежь, формировать кадровый потенциал для экономики и социальной сферы региона.

Закрытие олимпиады состоится 26 апреля.