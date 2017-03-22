В Тюмени начали лечить нефтью

Более 70 заболеваний в центре реабилитации Областной клинической больницы №1 будут лечить нефтью.

Оздоровительно-восстановительные процедуры с использованием уникальной по составу негорючей нафталановой нефти доказали свою эффективность результатами научных исследований, диссертаций и монографий. Теперь лечить с помощью специальной нефти будут и в нашем регионе. Сырье для процедур доставляют из Азербайджана.

"Лечение нафталаном – это мощная эффективная терапия многих заболеваний, среди которых болезни костно-мышечной и нервной системы, кожи, сосудов, гинекологические и урологические заболевания. Благодаря его уникальным лечебным свойствам, рассасываются воспалительные процессы, уменьшаются боли, улучшается кровообращение и обменные процессы. В нашей больнице мы используем нафталанотерапию в виде аппликаций и ультразвукового введения", - пояснила заведующая центром реабилитации ОКБ №1 Юлия Николаева.

О целебных свойствах нафталана в медицине знают более 600 лет. Нафталан в отличие от других видов нефти не содержит легких фракций, бензина, лигроина и керосина. В нем отсутствует парафин и имеется небольшое количество нефтяных кислот. Нафталан содержит высокий процент нефтяных углеводородов, происходящих из ископаемых рыб. Очищенный дистиллят нафталановой нефти, освобожденный от нежелательных субстанций, с повышенной концентрацией целебных компонентов используется в нафталанотерапии. При аппликации этого целебного вещества противопоказания, а также побочные явления сведены до минимума.

При наружном применении нафталан способствует повышению обмена веществ, ускоряет процесс заживления ран, стимулирует выработку гормонов коры надпочечников, оказывает антибактериальное воздействие и приводит к усилению вентиляции легких.

"Мы применяем нафталанотерапию в лечении и оздоровлении пациентов ОКБ №1, находящихся на стационарном лечении. При наличии показаний и отсутствию противопоказаний процедуры могут быть назначены с целью профилактики или общего оздоровления любому желающему", - отметила заведующая.

Курсы доступны пациентам по полисам ОМС, ДМС и за наличный расчет, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.